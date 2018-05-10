11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler

RECMEDİLDİ

Erdinç Şahin

'deörgütünün başında olduğu bir mahkemesuçladığı bir kadını taşlayarak öldürdü.recm ettiğiadlı kadın, örgüt mahkemesinde 'önceki kocalarından boşanmadan 11 defa evlenmekten' suçlu bulundu.Somali'nin güney kenti Sablale sakinleri, kadının boyun seviyesine kadar gömüldüğünü ve ölünceye dek Eş Şebab militanları tarafından taşlandığını söyledi.Eş Şebab'ın hüküm sürdüğü topraklarda Şeriat kanunları geçerli.Örgütün bölgeden sorumlu yetkilisihaber ajansına "Şükri Abdullahi ve resmi eşi dahil dokuz kocası mahkemeye çıkarıldı, her biri kadının kocası olduğunu söyledi" dedi.Şeriat kanunlarına göre bir kadının birden fazla kocası olamaz, ama bir erkeğin dört karısı olabilir.