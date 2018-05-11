11 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?



ALTIN DÜN NASILDI?



DOLAR VE EURODA SON DURUM

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 11 Mayıs 2018 Cuma güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı'da 183 liradan alınan gram altın 183,20 liradan satıldı.590 liradan alınan yarım altın 600 liradan ve 295 liradan alınan çeyrek altın 300 liradan satıldı.Bin 205 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 226 liradan, 167 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 171 liradan, bin 179 liradan, tam altın bin 202 liradan, satıldı.Dün gram altın 180 lira, çeyrek altın 294 lira, Cumhuriyet altını 1.204 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 180 lira seviyelerinde dengeledi.Haftanın son işlem gününde Dolar 4,37'den euro ise 5.15'ten işlem gördü