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11 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Günlerdir yükselişte olan altın dün değer kaybederek yatırımcısını şaşırtmıştı ama altın haftanın son işlem gününde yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor

11 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 11 Mayıs 2018 Cuma  güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı'da 183 liradan alınan gram altın 183,20 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


590 liradan alınan yarım altın 600 liradan ve 295 liradan alınan çeyrek altın 300 liradan satıldı. 


TAM ALTIN NE KADAR?

 
Bin 205 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 226 liradan, 167 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 171 liradan, bin 179 liradan, tam altın bin 202 liradan, satıldı.


ALTIN DÜN NASILDI?


Dün gram altın 180 lira, çeyrek altın 294 lira, Cumhuriyet altını 1.204 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 180 lira seviyelerinde dengeledi.
10 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)10 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)


DOLAR VE EURODA SON DURUM


Haftanın son işlem gününde Dolar 4,37'den euro ise 5.15'ten işlem gördü

 



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