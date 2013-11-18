11 projenin son daireleri için fırsat günleri

Yüzde 1 KDV avantajının ön plana çıktığı son fırsat avantajlarını sizler için sıraladık.

1 – EGE BOYU – SANCAKTEPE

Sinpaş GYO iştiraki olan EVİYA’nın ürettiği EgeBoyu projesindeki 1+0, 2+1 ve 4+1 tipi dairelerin hepsi sahiplerini buldu.

Projede Dalyan ve Bitez Mahallelerinin satışlarına başlanırken kalan birkaç adet 3+1 tipi konut için özel bir kampanya başlatıldı.

*124 -152 metrekarelik 3+1 tipi dairelerin kampanyalı fiyatlar ortalama 450 bin lira düzeyinden başlıyor.

Kalbi Ege’de kalanlar için Ege konseptinin İstanbul’a taşındığı EgeBoyu’nu farklı kılan özellikler ise şöyle:

* Ege’ye özgü taş evler, panjur ve cumbalarla tasarlanmış Alaçatı, Foça, Cunda, Asos, Bitez ve Dalyan mahalleleri.

* Tam 10.000m2 büyüklüğünde Ege’ye has peyzaj dokusuyla süslenmiş park alanı.

* Ege parkı ve meydanlarının etrafını dolaşabileceğiniz tam 1020m uzunluğunda bisiklet parkuru…

* Restoran, Market, Eczane, Terzi, Kafe, vs. pek çok ihtiyaçlarınızı karşılayacak ticari alanlardan oluşan Ege Çarşısı.

* Zeytin, Sakız, İncir, Ihlamur ağaçları, üzüm bağları, renk bahçeleri ve mis kokulu lavantalarla süslenmiş muhteşem Ege peyzajı.

WEB: www.egeboyu.com

2 – DUMANKAYA KONSEPT HALKALI

Dumankaya İnşaat’ın Halkalı’da inşa ettiği Konsept projesinde kalan son daireler için 215 bin liradan başlayan fiyatlarla kampanyalı satış günleri başlatıldı. 812 konut ile 21 villanın bulunduğu projede hayat Haziran 2014’te başlayacak. Dokunmatik evler şeklinde tasarlanan Konsept Halkalı’nın sosyal donatıları arasında voleybol sahası, sauna, yüzme havuzu, basketbol sahası, tenis kortu, fitness center ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

WEB: www.konsepthalkali.com

3 – MAXİMOON EVLERİ – BAHÇEŞEHİR

Bütçesi 100 bin lira düzeyinde olan yatırımcılar için ideal görünen projede daire fiyatları110 bin lira seviyesinden başlıyor. Dumankaya İnşaat projelerine komşu olan Maximoon’da peşin alımlarda yüzde 5 indirim ve 12 ay sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

33.000 m² alanda yüzde 70’i yeşil alandan oluşan projede yeşil kat bahçeleri de yer bulacak.

WEB: www. maximoonevleri.com/tr/anasayfa

4 – ASLI BAHÇE – KARTAL

Kartal’da, İnanlar İnşaat imzasıyla hayat bulan ve anahtar teslimi hemen yapılan projedeki son birkaç daire için de %1 KDV ile % 5 peşinat avantajı mevcut. Metro, Marmaray hattı, Sabiha Gökçen Havaalanı, Sabancı Üniversitesi, ve önemli alışveriş merkezi gibi noktalara yakın olan ideal bir yaşam alanı sunan projede özel bahçe katlarının yanısıra teraslı ve özel dubleks daireler, yüzme havuzu ve çocuk havuzu bulunuyor.

WEB: www.aslibahce.com/

5- DUMANKAYA MODERN COLLECTİON – BAHÇEŞEHİR

Dumankaya İnşaat tarafından hayata geçirilen Modern Collection projesinde 1+1,2+1,3+1 ve 4+1tipi daire seçenekleri sunuluyor. Kasım 2012’de satışa sunulan 66 metrekare ile 200 metrekare arasında değişen dairelerden az sayıda kaldı.

Dumankaya Modern Collection’da daire fiyatları 18 Kasım 2013 itibariyle şöyle (TL)

1+1 tipi daire: 165 bin

2+1 tipi daire: 250 – 257 bin

3+1 tipi daire: 334 – 378 bin

4+1 tipi daire: 397 bin

Toplam 450 adet daireden meydana gelen Modern Collection’ın sosyal donatıları arasında kapalı yüzme havuzu, sauna, restoranlar ,cafeler, oyun parkları, açık yüzme havuzu, sosyal tesisler, futbol sahası, fitness salonu, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, yürüyüş parkuru bulunuyor.

WEB: www.dumankayamoderncollection. com

6 – DOME RESİDENCE – ÇEKMEKÖY

Anadolu Yakasının çekim noktalarından olan Çekmeköy ‘de Taşbina İnşaat imzasıyla hayat bulan 84 daireli Dome Residence’de hemen teslim daireler sahiplerini bekliyor. 1+1 ve 1+1 kat bahçeli dairelerin satışta olduğu projede en ucuz dairenin fiyatı ise 210 bin lira seviyesinde.

WEB: www.domeresidence.com

7 – İSTANBUL SARAYLARI – HALKALI

Sinpaş GYO imzasıyla Halkalı’da konumlanan İstanbul Sarayları 1200 konuttan oluşuyor.

1+1’den 4+1’e kadar farklı tiplerde dairelerin yer aldığı projede hemen teslim olmak üzere taksitleri 2.400 liradan başlayan bir kampanya başlatıldı. TEMA PARK projesine yakın konumda yükselen proje özellikleri yönüyle İstanbul’un tek projesi olarak dikkat çekiyor.

WEB: www.istanbulsaraylari.com

8 – MNG BLUE BOUTİQUE – ATAKENT

Küçükçekmece’de Atakent’in göle bakan tarafında MNG Holding imzasıyla inşa edilen MNG Blue Boutique’te dairelerin büyük bir kısmı sahiplerini buldu. 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi dairelerinin yer aldığı projedeki en ucuz dairenin fiyatı 139 bin lira. Teraslı daire seçeneklerinin de yer aldığı projenin her katında kat bahçelerine yer alıyor. Projede, 4 mevsim kullanım imkânı sağlayan yüzme havuzu, fitness merkezi, sauna ile buhar odası, aerobik salonunu, basketbol, voleybol, mini futbol gibi spor alanları ve tartan zemin yürüyüş yolları yer alıyor. Resepsiyon hizmeti, kapalı otopark, bu otoparklara erişimli asansörler, kreş v.s. mevcut. Büyüklükleri 51,75 metrekare ile 155,92 metrekare arasında değişen dairelerin kampanya fiyatlarında 1+0 ve 1+1'ler öne çıkıyor.

WEB: www.mngblueboutique.com

9 – FUAYE SÜREYYAPAŞA – MALTEPE

Yılmaz İnşaat tarafından inşa edilen Fuaye Süreyyapaşa’da anahtar teslimleri tamamlanan dairelerde hayat başladı. Projenin Fuaye Deniz ve Fuaye Turkuaz etaplarındaki son daireler ise ‘Hayallerinizi duvarlarla sınırlamayın’’ sloganıyla satışa sunuldu. Az katlı mimarisi ve bahçeli ev yaşamının güzellikleriyle bütünleşen Fuaye Süreyyapaşa’da 626 daire yer alıyor. Fuaye Deniz etabındaki son daireler 640 bin 752 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Tamamı 3+1 dairelerden oluşan Fuaye Deniz, eşsiz deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.Projenin içinde 5 bin metrekarelik alışveriş çarşısı, kafeler ve restoranlar yer alıyor. Sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk havuzları, kaykay pisti, sebze bahçeleri, kadınlar için mutfak atölyesi, yoga ve pilates atölyesi, fitness center, mini sinema salonu, sauna, hobi odası, bisiklet, koşu ve yürüyüş parkurları yer buluyor. Her dairesi için kapalı otoparkın yer aldığı proje; E-5 karayoluna 2,5 km, sahil yoluna 4 km, Bostancı İDO iskelesine ise 7 km mesafede yer alıyor.

WEB: www.fuaye.com.tr/

10 – ELİTİSTPARK – HALKALI

Halkalı’da inşa edilen Elitistpark’ta yüzde 1 peşinatla satışı yapılan son daireler sahiplerini bekliyor. Elitistpark, dairesini satmak isteyenlere de bir yılsonunda yüzde 10 fazlasına daireyi geri almayı garanti ederek riski ortadan kaldırıyor. Peşin alımlarda 1 + 1 daireler 170 bin, 2+1 daireler ise 270 bin liradan satışa sunuluyor. Yüzde 80 doluluk oranına ulaşan projenin 4 bin 900 m2 si tamamen yeşil alana ayrıldı. Projede 3 bin civarında bodur bitki ve ağaç bulunurken, bunların 85′i meyve ağaçlarından oluşuyor.

WEB: www.elitistpark.com

11 – NEWADA – MALTEPE

Maltepe’de ML Yapı imzasıyla 20 ve 26 katlı iki blok halinde inşa edilenada’da son daireler için kampanya başlatıldı. Yüzde 1 KDV avantajıyla satılan dairelerin panoramik konumlarıyla yatırımcılarını çekiyor. 450 bin lira düzeyindeki başlangıç fiyatıyla alıcı bekleyen projenin 2014’ün ilk aylarında teslim edilmesi hedefleniyor. Bağdat Caddesine yakınlığı ile bilinen projenin satışında müşterilere farklı seçenekler sunuluyor.

WEB: www.newada.com.tr

Mehmet CANITATLI -

emlakguncel.com.tr