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11 Şubat 2018 reyting sonuçları kaç? Survivor 2018 kaçıncı sırada

11 Şubat reyting sonuçları merak edilmeye ve en çok aratılan kelimelerden biri olmaya başladı. Peki 11 Şubat'tın reyting sonuçları ne oldu? Büyük bir ilgi ve alakayla izlenen yarışma programı Survivor 2018 All Star reytinglerde kaçıncı sırada yer alıyor. En çok izlenen programların reyting sonuçları haber sitemizde yer alıyor.

11 Şubat 2018 reyting sonuçları kaç? Survivor 2018 kaçıncı sırada
Ve 11 Şubat reyting sonuçları belli oldu? İşte sevdiğiniz programların reyting sıralaması.... Günün en çok izlenen haber programı, televizyon dizisi, yarışma programı yani kanalların reyting sonuçlarını merak edenler için derledik. Survivor 2018 reyting sıralamasında kaçıncı oldu? sorusunun cevabını da merak edenler 11 Şubat 2018 tarihli reyting sonuçlarını öğrenebilmek için haberimizde bulunan linki tıklayarak öğrenebilirsiniz. Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelen Survivor yarışması yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen programlardan olup reyting sıralamasında birinci gelmeyi başardı. Peki diziseverler izledikleri dizinin yeni bölümü yayınlandığında nasıl reyting aldığını, o akşam hangi dizinin veya yarışmanın daha çok izlendiğini öğrenebilir? 

İŞTE REYTİNG SONUÇLARI



İZLENME ORANI İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.


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