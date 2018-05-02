11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu



'MUTLULUK VERİCİ BİR HEYECAN'

'ÇALIŞAMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR'

Senim Tanay

Konservatuvara 9 yaşında seçmelerle yarı zamanlı olarak haftada iki saat eğitim görme hakkıyla giren Elif Eroğlu, bu yıl başından itibaren tam zamanlı olarak eğitim görmeye başladı. Elif Eroğlu, bu yıl katıldığı 8. Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ile Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası İnternet Müzik Yarışmasında birinci oldu.Müzik hayatına kemanla başlayan, ikinci enstrüman olarak piyanoyu tercih eden Elif Eroğlu, çalışmalarını ÇÜ Konservatuvarı'nda sürdürüyor.Elif Eroğlu,sabah kalkar kalkmaz çalışmaya başladığını, küçük alıştırmalarla ellerini ısıttığı çalışmalarını okulda ve evde de gün içinde devam ettirdiğini belirtti. Müziği çok sevdiğini anlatan Elif Eroğlu, şöyle devam etti:Müzikle ilgilenmek isteyen yaşıtlarının mümkün olduğunca müziğe erken başlamalarını öneren Elif Eroğlu, "Müziğe, bir enstrümana sadece bir hobi olarak değil hayatlarını değiştirecek bir iş olarak bakmalarını istiyorum. Müziğe erken yaşta başlamak her zaman daha avantajlı oluyor. Müziğe başladıklarında hep yoğun çalışmalarını isterim çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor" dedi.Elif'in annesi Deniz Eroğlu da kızının aşina olması için hamilelik döneminden itibaren müzik dinlettiğini doğduktan sonra da evde elinden geldiğince hep klasik müzik dinletmeye çalıştığını söyledi.