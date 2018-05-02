11 yaşında üç müzik festivalinde birinci oldu

Konservatuvara 9 yaşında seçmelerle yarı zamanlı olarak haftada iki saat eğitim görme hakkıyla giren Elif Eroğlu, bu yıl başından itibaren tam zamanlı olarak eğitim görmeye başladı. Elif Eroğlu, bu yıl katıldığı 8. Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ile Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası İnternet Müzik Yarışmasında birinci oldu.
Müzik hayatına kemanla başlayan, ikinci enstrüman olarak piyanoyu tercih eden Elif Eroğlu, çalışmalarını ÇÜ Konservatuvarı'nda sürdürüyor.
'MUTLULUK VERİCİ BİR HEYECAN'
Elif Eroğlu,sabah kalkar kalkmaz çalışmaya başladığını, küçük alıştırmalarla ellerini ısıttığı çalışmalarını okulda ve evde de gün içinde devam ettirdiğini belirtti. Müziği çok sevdiğini anlatan Elif Eroğlu, şöyle devam etti:
"Keman çalarken çaldığım müzik tarzına göre hissettiğim duygularım değişiyor, çoğunlukla bir heyecan basıyor ama bu normal hissedilen bir heyecan değil, mutluluk verici bir heyecan. Mutlu oluyorum. Hissettiklerimi beni dinleyen, izleyenlere de hissettirmeye çalışıyorum. İlk olarak çok iyi bir müzik sanatçısı olmak, büyük konser salonlarında çıkmak, keman çalmak istiyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum."
'ÇALIŞAMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR'
Müzikle ilgilenmek isteyen yaşıtlarının mümkün olduğunca müziğe erken başlamalarını öneren Elif Eroğlu, "Müziğe, bir enstrümana sadece bir hobi olarak değil hayatlarını değiştirecek bir iş olarak bakmalarını istiyorum. Müziğe erken yaşta başlamak her zaman daha avantajlı oluyor. Müziğe başladıklarında hep yoğun çalışmalarını isterim çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor" dedi.
Elif'in annesi Deniz Eroğlu da kızının aşina olması için hamilelik döneminden itibaren müzik dinlettiğini doğduktan sonra da evde elinden geldiğince hep klasik müzik dinletmeye çalıştığını söyledi.
Senim Tanay