11 yaşındaki Berrak'ın cenazesi bulundu

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı.

05 Ağustos 2018, Pazar 16:10 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018, Pazar 16:12
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Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. 

CENAZESİ BULUNDU

Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi. 

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