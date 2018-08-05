Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti.

CENAZESİ BULUNDU

Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.