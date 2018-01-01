11 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ablasını vurdu


Adana’da 11 yaşındaki çocuk, kendisinden 2 yaş büyük ablasını tabancayla vurarak öldürdü.

11 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ablasını vurdu
Adana Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, saat 10.20 sıralarında bir el silah sesi duyuldu.

11 yaşındaki M.Y. evlerinde eline aldığı tabancayla bir el ateş ederek 13 yaşındaki ablası Halise Y.’yi başından vurdu.
 

4 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ


Silah sesinin duyulması üzerine annesi, ağabeyi ve amcası, yaralanan küçük kızı mahalledeki bir tıp merkezine götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Halise Y. sevk edildiği Şehir Hastanesi’nde olaydan 4 saat sonra hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayda kullanılan suç aleti tabancayı yatak odasında yatakların arasında beze sarılı halde, yanında 1 adet 9 mm çapında kovan ve çekirdek ile buldu.

Olayla ilgili isimleri açıklanmayan anne, ağabey ve amcanın el svapları (Taşınamayan veya laboratuvara götürülmesi mümkün olmayan biyolojik numunelerden steril olarak sürüntü şeklinde alınan numune.) ve ifadelerinin alındığı öğrenildi.

12 yaşından küçük olduğundan cezai ehliyeti bulunmayan M.Y.’nin el svap örnekleri alınıp önlem amaçlı çocuk şube müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
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