11 yıldır sahibinin mezarında bekliyor



KÖPEK ORTADAN KAYBOLDU



"HER ZAMAN GERİ GELİYOR"

Gizem Yetil

Arjantin’de 'olarak adlandırılan Alman çoban köpeği, sahibi’ın mezarı başında 11 yıldır bekliyor.2006 yılında sahibi Migeyla Gusman’ın ölümünden sonra Gusman’ın akrabaları köpeğin ortadan kaybolduğunu söyledi. Ancak birkaç ay sonra akrabaları, köpeği, sahibinin mezarı başında beklerken buldu.Mezarlık müdürü Gektor Baksega köpeğin hiçbir zaman mezarın başından ayrılmadığını belirterek, "Bazen gündüz mezarlığı dolaşıyor ama her zaman geri gelip sahibinin mezarında duruyor" dedi.