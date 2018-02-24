11 yıldır sahibinin mezarında bekliyor

Arjantin’de 'Kapitan'
olarak adlandırılan Alman çoban köpeği, sahibi Migeyla Gusman
’ın mezarı başında 11 yıldır bekliyor.
KÖPEK ORTADAN KAYBOLDU
2006 yılında sahibi Migeyla Gusman’ın ölümünden sonra Gusman’ın akrabaları köpeğin ortadan kaybolduğunu söyledi. Ancak birkaç ay sonra akrabaları, köpeği, sahibinin mezarı başında beklerken buldu.
"HER ZAMAN GERİ GELİYOR"
Mezarlık müdürü Gektor Baksega köpeğin hiçbir zaman mezarın başından ayrılmadığını belirterek, "Bazen gündüz mezarlığı dolaşıyor ama her zaman geri gelip sahibinin mezarında duruyor" dedi.
İHA
Gizem Yetil