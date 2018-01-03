’112 aşkı’ karakolluk etti!



KENDİSİNİ ACİL TIP TEKNİSYENİ OLARAK TANITTI

POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

'KIYAFETLERİ ÇOK HAVALI'

Yusuf Cevahir

Erzurum’da yaşayan açık lise öğrencisi Cihat Alişan, iş elbisesi satan bir mağazadan 600 liraya Acil Tıp Teknisyeni (ATT) üniforması aldı. İşsiz Alişan, iddiaya göre, bir internet sitesine sipariş vererek, 5 liraya ’sahte’ ATT kimliği de getirtti.Cihat Alişan, kentte günlerce üzerinde üniforma ile gezip, konuştuğu kişilere de kendisini ATT olarak tanıttı. Vatandaşlar şüphelendikleri Alişan’ı polise ihbar etti.Kısa sürede olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, Cihat Alişan’ı bir süre uzaktan takip etti. Bir polis memuru yanına yaklaştığı Alişan’a kimliğini göstererek, genci durdurdu. Polisleri karşısında görünce şaşıran Cihat Alişan, üzerindeki sahte görevli kimliğine el konulup, gözaltına alındı.Cihat Alişan, ilk ifadesinde, polislere, "Ağabey ben bu mesleğin âşığıyım, çok seviyorum. Kıyafetleri çok havalı. Bu mesleği yapamadım ama kıyafetlerini satın alıp giyindim. Bana çok da yakıştı. Kıyafetlerini o kadar seviyorum ki bazen onlarla uyuyorum" diye konuştu.Sivil polis aracıyla emniyete götürülen Cihat Alişan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.