SON DAKİKA

’112 aşkı’ karakolluk etti!

Erzurum'da, 112 Acil Servis görevlilerin üniformasını giyerek caddede dolaşan Cihat Alişan (18), ihbar sonucu polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben bu mesleği çok seviyorum. O kadar seviyorum ki bazen üniforma ile yatıyorum" diyen Alişan'ın üzerinden, 112 amblemli sahte kimlik kartı çıktı

03 Ocak 2018, Çarşamba 12:47
’112 aşkı’ karakolluk etti!
Erzurum’da yaşayan açık lise öğrencisi Cihat Alişan, iş elbisesi satan bir mağazadan 600 liraya Acil Tıp Teknisyeni (ATT) üniforması aldı. İşsiz Alişan, iddiaya göre, bir internet sitesine sipariş vererek, 5 liraya ’sahte’ ATT kimliği de getirtti.


KENDİSİNİ ACİL TIP TEKNİSYENİ OLARAK TANITTI


Cihat Alişan, kentte günlerce üzerinde üniforma ile gezip, konuştuğu kişilere de kendisini ATT olarak tanıttı. Vatandaşlar şüphelendikleri Alişan’ı polise ihbar etti.



 

POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI


Kısa sürede olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, Cihat Alişan’ı bir süre uzaktan takip etti. Bir polis memuru yanına yaklaştığı Alişan’a kimliğini göstererek, genci durdurdu. Polisleri karşısında görünce şaşıran Cihat Alişan, üzerindeki sahte görevli kimliğine el konulup, gözaltına alındı.


 

'KIYAFETLERİ ÇOK HAVALI'


Cihat Alişan, ilk ifadesinde, polislere, "Ağabey ben bu mesleğin âşığıyım, çok seviyorum. Kıyafetleri çok havalı. Bu mesleği yapamadım ama kıyafetlerini satın alıp giyindim. Bana çok da yakıştı. Kıyafetlerini o kadar seviyorum ki bazen onlarla uyuyorum" diye konuştu.

Sivil polis aracıyla emniyete götürülen Cihat Alişan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Burdur'da engelli öğrenciyi döven öğretmene gözaltı

Burdur'da engelli öğrenciyi döven öğretmene gözaltı
Başına sargı bezi sarıp okul soyan 'Köfte' yakalandı

Başına sargı bezi sarıp okul soyan 'Köfte' yakalandı
'Hiç gitmediği istanbul'dan gelen dilencilik cezalarının sebebi ortaya çıktı

'Hiç gitmediği istanbul'dan gelen dilencilik cezalarının sebebi ortaya çıktı
Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: İkisi kadın çok sayıda gözaltı!

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: İkisi kadın çok sayıda gözaltı!
Bebekli kadına sokak ortasında tekmeli saldırı

Bebekli kadına sokak ortasında tekmeli saldırı
Acil serviste skandal! Yaşlı kadın sedyeden düşürüldü

Acil serviste skandal! Yaşlı kadın sedyeden düşürüldü
Konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşını öldürdü

Konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşını öldürdü
Kalede selfie çeken adam böyle düştü

Kalede selfie çeken adam böyle düştü
İmam ve cemaatin para toplayıp yardım ettiği kişi camiyi soydu

İmam ve cemaatin para toplayıp yardım ettiği kişi camiyi soydu
'Tacizci' diye dövülen genç suç duyurusunda bulundu

'Tacizci' diye dövülen genç suç duyurusunda bulundu

Cinnet getiren baba katliam yaptı: 3 ölü

Cinnet getiren baba katliam yaptı: 3 ölü