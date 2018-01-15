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112 çalışanı, üşüyen yaralının üstüne montunu örttü

Konya'da TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü araçtan ayrılan kabinde sıkıştı. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında üşüyen yaralı sürücünün üzerine, 112 Acil Servis görevlisi montunu çıkartıp örttü

15 Ocak 2018, Pazartesi 21:46
112 çalışanı, üşüyen yaralının üstüne montunu örttü
Kenan Soydemir idaresindeki kamyon, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi BÜSAN Sanayi Alt Geçidi'nde Ramazan A'nın (19) kullandığı TIR'A arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyondan ayrılan sürücü kabini yolun ortasına savruldu. Kabinde sıkışan sürücü Soydemir, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında kurtarılabildi.

MONTUNU ÇIKARIP ÖRTTÜ


Kurtarma çalışmaları sırasında üşüdüğünü söyleyen Soydemir'in üzerine 112 Acil Servis görevlilerinden biri montunu çıkartıp örttü.
Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Soydemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyeti olmadığı belirlenen TIR sürücüsü Ramazan A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA


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