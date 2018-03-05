112 ekibinin darp edilmesi olayında tutuklama

SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibini darbettiler

Mehmet Nuri Turan

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Necati G. (29) ve Adem M’nin (53) Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Daha sonra Kozan Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Olay Kozan ilçesinde 112 Acil Servis ekibi, hasta ihbarı üzerine Mahmutlu Mahallesi Küçük Cami Sokak’ta belirtilen adrese gitmiş, ihbarda bulunan kişiler köpeklerinin öldüğünü söyleyerek hastaneye götürülmesini istemişti. Sağlık ekibinin ölen köpeği hastaneye götüremeyeceklerini söylemesi üzerine şüpheliler, sopa ve bıçakla saldırdıkları ambulanstaki görevliler Ümit Koçak (52) ve Baran Kaya’yı (26) darp ederek kaçmıştı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, yaralı sağlık görevlileri başka bir ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.ADANA (AA)