112 ekibinin darp edilmesi olayında tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde hasta ihbarına giden 112 Acil Servis ekibinin, ölen köpeklerinin ambulansla hastaneye götürülmesini isteyen kişilerce darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

112 ekibinin darp edilmesi olayında tutuklama
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Necati G. (29) ve Adem M’nin (53) Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Daha sonra Kozan Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR


Olay Kozan ilçesinde 112 Acil Servis ekibi, hasta ihbarı üzerine Mahmutlu Mahallesi Küçük Cami Sokak’ta belirtilen adrese gitmiş, ihbarda bulunan kişiler köpeklerinin öldüğünü söyleyerek hastaneye götürülmesini istemişti. Sağlık ekibinin ölen köpeği hastaneye götüremeyeceklerini söylemesi üzerine şüpheliler, sopa ve bıçakla saldırdıkları ambulanstaki görevliler Ümit Koçak (52) ve Baran Kaya’yı (26) darp ederek kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, yaralı sağlık görevlileri başka bir ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ADANA (AA)

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