'115 Hamile çocuk' skandalında flaş gelişme

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEMİŞTİ

115 hamile çocuk skandalıyla ilgili yeni gelişme

Erdinç Şahin

'nin oy birliği ile aldığı kararsistemine bugün yüklendi.Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeilişkin bildirimin polise yapılmadığı yönündeki belgelerin ortaya çıkması sonrası soruşturma süreci başlatılmıştı.Söz konusu belgeleri ortaya çıkaran hastane personeli İclal N.'nin başvurusu üzerinebaş hekim yardımcısıve hastane personeli'i ilişkin yürütülecek soruşturma için'ne başvurdu., anılan iki kişi için soruşturma izni vermedi. Valiliği 4 Aralık tarihli bu kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı kararsistemine bugün yüklendi.Kararda, "Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya çıkabilecek maddi gerçeğe göre taktir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile, yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.