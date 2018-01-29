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'115 Hamile çocuk' skandalında flaş gelişme

Türkiye'nin gündemini bir anda değiştiren ‘115 hamile çocuk’ ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği’nin, suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili verdiği ‘soruşturmaya yer yok’ yazısını idare mahkemesi iptal etti.

'115 Hamile çocuk' skandalında flaş gelişme
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin oy birliği ile aldığı karar UYAP sistemine bugün yüklendi.

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '115 hamile çocuğa' ilişkin bildirimin polise yapılmadığı yönündeki belgelerin ortaya çıkması sonrası soruşturma süreci başlatılmıştı.
 

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEMİŞTİ


Söz konusu belgeleri ortaya çıkaran hastane personeli İclal N.'nin başvurusu üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, baş hekim yardımcısı Akif Akça ve hastane personeli Nazlıcan Dilber'i ilişkin yürütülecek soruşturma için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. 

İstanbul Valiliği, anılan iki kişi için soruşturma izni vermedi. Valiliği 4 Aralık tarihli bu kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar UYAP sistemine bugün yüklendi.

115 hamile çocuk skandalıyla ilgili yeni gelişme115 hamile çocuk skandalıyla ilgili yeni gelişme

Kararda, "Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya  çıkabilecek maddi gerçeğe göre taktir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile, yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

Hürriyet

 


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