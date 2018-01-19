115 hamile çocuk skandalıyla ilgili yeni gelişme

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

OLAYIN GEÇMİŞİ

Skandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor

Hastaneye gelen 115 çocuk hamileymiş! Türkiye'yi sarsacak utanç listesi

Çocuk hamile skandalına CHP'den suç duyurusu... Savcılık da açıklama yaptı

Mehmet Nuri Turan

5 ayda 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı. Açıklamada şunlar yer aldı:"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır. Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir.İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne son 5 aydır gelen yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu saptandı.Çocuklara ilişkin hazırlanan listeye göre 38 çocuk 15 yaşından küçük. Hastanede görevli bir personel, çocuklarla ilgili kayıtların polise bildirilmediğini saptayınca önce tutanak hazırladı sonra durumu savcılığa bildirdi. Durumu ihbar eden görevli hakkında inceleme başlatıldı ve görev yeri değiştirildi.