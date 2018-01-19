15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

115 hamile çocuk skandalıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı

19 Ocak 2018, Cuma 21:34
115 hamile çocuk skandalıyla ilgili yeni gelişme

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI


5 ayda 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı. Açıklamada şunlar yer aldı:

"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak  2017 - 24 Mayıs  2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır. Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir.
 

OLAYIN GEÇMİŞİ


İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne son 5 aydır gelen yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu saptandı.

Çocuklara ilişkin hazırlanan listeye göre 38 çocuk 15 yaşından küçük. Hastanede görevli bir personel, çocuklarla ilgili kayıtların polise bildirilmediğini saptayınca önce tutanak hazırladı sonra durumu savcılığa bildirdi. Durumu ihbar eden görevli hakkında inceleme başlatıldı ve görev yeri değiştirildi.

Skandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyorSkandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor
Hastaneye gelen 115 çocuk hamileymiş! Türkiye'yi sarsacak utanç listesiHastaneye gelen 115 çocuk hamileymiş! Türkiye'yi sarsacak utanç listesi
Çocuk hamile skandalına CHP'den suç duyurusu... Savcılık da açıklama yaptıÇocuk hamile skandalına CHP'den suç duyurusu... Savcılık da açıklama yaptı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Meteoroloji'den 5 il için sis, don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için sis, don ve buzlanma uyarısı

Kahramanmaraş'ta kuruldu! NATO Hava savunma sistemleri...

Kahramanmaraş'ta kuruldu! NATO Hava savunma sistemleri...
OHAL Komisyonu 3 bin başvuruda karar verdi

OHAL Komisyonu 3 bin başvuruda karar verdi
Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Atatürk Havalimanı’nda tatil yoğunluğu

Atatürk Havalimanı’nda tatil yoğunluğu
Katar ile BAE krizinde flaş iddia: İntihara teşebbüs etti?

Katar ile BAE krizinde flaş iddia: İntihara teşebbüs etti?
Olası Afrin operasyonuna gönüllü askerlik için başvuruda bulundular

Olası Afrin operasyonuna gönüllü askerlik için başvuruda bulundular
Yüksekova’da kar yağışı: Mahsur kalan 12 öğrenci kurtarıldı

Yüksekova’da kar yağışı: Mahsur kalan 12 öğrenci kurtarıldı
Mersin’de sahte karne operasyonu  

Mersin’de sahte karne operasyonu  
Türkiye'de 2017 yılında 20 bin ton eroin ele geçirildi

Türkiye'de 2017 yılında 20 bin ton eroin ele geçirildi
Afrin harekâtı için Amerika'dan yeni açıklama

Afrin harekâtı için Amerika'dan yeni açıklama