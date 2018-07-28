1.Dünya Savaşı, 2.Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ile Kurtuluş Savaşı'na tanıklık eden Mehmet Dede, 6 çocuğundan 150 torun sahibi olduğu ifade edildi. Türkiye’de en uzun yaşayan iller arasında gösterilen Giresun’da 115 yaşındaki Mehmet Aydoğdu, TUİK verilerini doğruladı.

115 YAŞINDA

Giresun’un ve hatta Türkiye’nin en yaşlıları arasında yer alan Mehmet Aydoğdu’nun yaşlılığa bağlı olarak duyma ve unutkanlıktan başka bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten 70 yaşındaki oğlu Salih Aydoğdu, “Babam Mehmet Aydoğdu, yeni kimlik çıktığında 1922 doğumlu olarak yazılmış. Ancak bu kimliğini çıkartırken 19-20’li yaşlardaymış dolayısıyla bugün tahmini olarak 115 yaşından aşağı olmadığını biliyoruz.

DÜNYA SAVAŞLARINI GÖRDÜ

Bize daha önce Atatürk’ün Giresun’a gelişini, Osmanlı’daki Meşrutiyet Dönemini, birinci ve ikinci dünya savaşlarında duyduklarını birkaç yıl öncesine kadar anlatıyordu şimdi ise duymakta zorlanıyor ve artık unutkanlık başladı. Bazen aklına gelip anlatıyor bazen ise hiçbir şey hatırlamıyor” dedi.

150 TORUNU VAR

Mehmet dedenin 6 çocuğundan yaklaşık 150 torun sahibi olduğunu anlatan gelini Refika Aydoğdu ise “Kayınbabamın 6 çocuğundan 150'ye yakın torunu var. Hatta torununun torununun torununu gördü. Şuanda 30 kadar torunundan, 80 torununun torunu, 40 kadar da torununun torununu torunu var. Tek rahatsızlığı yaşlılığa bağlı hastalıkları var. O da duymuyor ve unutkanlıklar başladı. Bir de artık yürümekte zorlanıyor. Bir tekerlekli arabası olsa onunla kapıda dolaştırabiliriz fakat şuan alamadığımız için sadece evde bakabiliyoruz" ifadelerini kullandı.