12 - 18 Şubat 2018 haftalık burç yorumları

Gözde Hatunoğlu

Instagram: @anilcanofficial Twitter: @cananl Facebook: Canastroloji- İlişkiniz çok net değilse netlik kazanacak- Zaman aşımına uğraşmışsa bitecek- Uzun zamandır karşılaşmayı beklediğiniz ruh eşiyle karşılaşabilirsiniz (Eğer iyi açı var ve ilişkiler evinde tutulma varsa)- Evlilikte sorunlar varsa onları çözmek ve evlilikte kararlar almak- Partnerin özgürlüğünü sınamak, baskı yapmak gibi davranışlarda ciddi kavgalargibi temalar bizleri bekliyor.Bu süreçte partnerinizin nereye gidiyorsun, nerden geliyorsun gibi sorularla çok bunaltmamak lazım.Bunun dışında biraz daha anlayışlı ve beklenleri azaltmakta fayda var. Hafta sonuna doğru yanlış anlaşılmalar, vaadlerin yerine getirilmemesi gibi temalar sizleri üzmesin. Sizler de partnerinize ya da arkadaşlarınıza yapamayacağınız şeyleri yapabilecekmiş gibi anlatmayınız. Güneş tutulmasıyla beraber yeni enerjiler ani gelecektir, ani değişimlere ayak uydurun ve korkmayın. Maddi fırsatlar önünüze çıkacaktır iyi değerlendirin, lakin kandırılmaya yatkın olduğunuzu unutmayın, titizlikle yaklaşın.: Bugün sevgili koçlar, sizin için çok güzel bir gün. Beklediğiniz bir iş veya beklediğiniz bir aşk kapınızı çalabilir.: Bugün sevgili boğalar, duygusal çöküş içindesiniz sevdiklerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz lakin bu dünyaya yalnız geldik yalnız gidiceğiz bazı şeyleri yalnız halletmeye özen gösterin.: Bugün sevgili ikizler, gözlerinizi kapatıp bir dilek tutun ama ne dilediğinize dikkat edin çünkü gerçekleşebilir. Aşk konusunda ki şansızlığınız bugün son bulucak gibi hissediyorum.: Bugün sevgili yengeçler yeni başlangıçlar, yeni ortamlar ve yeni insanlar sizin için çok yeni bir gün olacak.: Bugün sevgili aslanlar, iş ve eğitim hayatınızda giden olumsuz durumlar son bulucak ve bugün maddi ferahlama yaşayacaksınız.: Bugün sevgili başaklar, her zaman ki gibi işinizde son derece titizce davranıyorsunuz fakat üzerine aldığınız fazla sorumluluk sizi sıkıyor ve isteklerinizden ve hedeflerinizden şaşmaya neden olabilir.i: Bugün sevgili teraziler, ikili ilişkilerde zıtlaşmalar çatışmalar yaşanabilir lakin soğuk kanlılığınızı ve sakinliğinizi korumalısınız.: Bugün sevgili yengeçler, yalnızlıktan şikayet ettiğinizi duyar gibiyim ama bu sıra iş ve eğitim hayatınıza odaklanmanızı tavsiye ederim.: Bugün sevgili yaylar, başarma isteğiniz son derece ön planda bugün sizi gururlandıracak olaylarla karşılaşmanız mümkün benden söylemesi.: Bugün sevgili oğlaklar, hırsınız ve azminiz sizi tehlikeli yollara sokabilir. Son zamanlarda duygularınızla hareket etmeye özen göstermenizi tavsiye ederim.: Bugün sevgili kovalar eskiye özlem yaşıyor olabilirsiniz eski dostlardan gelecek bir telefon sizi bugün çok mutlu edebilir.k: Bugün sevgili balıklar, aile içinde ki huzursuzluk oldukça canınızı sıkmakta bu yüzden kabuğunuza çekilip dinlenmek isteyebilirsiniz.: Bugün sevgili koçlar, yaşam alanınızı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik büyük adımlar atmak için doğru zaman dilimindesiniz.: Bugün sevgili boğalar, beslenme konusunda düzensizlikten ve aşırılıktan kaçının, çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir.: Bugün sevgili ikizler, iş ve eğitim hayatınızda son zamanlarda karşınıza çıkan engeller birer birer yok olacak ve bununla birlikte maddi rahatlama içine gireceksiniz gibi gözüküyor.: Bugün sevgili yengeçler, uzun zamandır kırgınlık duyduğunuz eşiniz veya dostunuz sizle iletişim haline geçmeye çalışabilir ben geri çevirmemenizi tavsiye ederim eğitim konusunda ki belirsizliklerde bugünlerde son bulucak gibi gözüküyor.: Bugün sevgili aslanlar, eklem ağrıları ve baş ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklar gözlemlenebilir nazar var sizde benden söylemesi. Hep göz bunlar, gözleri çıksın inşallah.: Bugün sevgili başaklar, yeni bir başlangıç yapacaksınız gibi gözüküyor her karanlık sonrası doğan aydınlık gibi temiz bir sayfa olucak.: Bugün sevgili teraziler sanatsal ve estetik açıdan sahip olduğunuz değerleri farkına varacak ve bazı gelişmelere imza atıcaksınız gibi gözüküyor.: Bugün sevgili akrepler, çok çalışmanız lazım belirlediğiniz idealler için bazı şeylerden ödün vermelisiniz. Fedalarlıktan kaçınmayın emeksiz yemek olmaz.: Bugün sevgili yaylar, pek bir durgun gördüm sizi bu günlerde canınızı sıkan birşey olmalı o her neyse eminim ki bir kaç gün içinde yoluna giricek benden söylemesi.: Bugün sevgili oğlaklar, aşk hayatınızda çeşitli gel gitler yaşıyor olabilirsiniz bu önümüzde ki bir kaç gün içinde güzel gelişmeler bekliyor sizi.: Bugün sevgili kovalar, yeni bir ilişkiye adım atıyor olabilirsiniz kendinizi hızlı teslim etmemeli ve çok güvenmemelisiniz.: Bugün sevgili balıklar, partnerinizi bu sıra çok ihmal etmemeye gayret gösterin ve bu ara fiziksel değişimlerden kaçınmaya özen gösterin.: Bugün sevgili koçlar, yenilenmeye ve tazelenmeye ihtiyacınız var ikili ilişkilerde ki çatışmalar sizi çok yıpratmış kendinize zaman ayırın.: Bugün sevgili boğalar, iletişim gücünüzün zayıfladığı bir dönemden geçiyorsunuz bu sizi endişelendirmesin, her şey yoluna girecek.: Bugün sevgili ikizler, iş hayatınızda ilerlemeler ve gelişmeler gözlemlenebilir.: Bugün sevgili yengeçler, toplu bir para geçebilir elinize miras, borç, tazminat vs gibi iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.: Bugün sevgili aslanlar, aşk hayatınızda olumlu gelişmeler gözlemlenebilir ilişkiniz varsa eğer evliliğe doğru ilerlemeler söz konusu olabilir.Bugün sevgili başaklar, evliyseniz evlilik hayatında ciddi problemler ve çatışmalar yaşanabilir mantıklı hareket etmeli ve partnerinizle olan ilişkinizde ağzınızdan çıkan her kelimeyi iki kez düşünmenizi tavsiye ederim.: Bugün sevgili teraziler, ikili ilişkilerde çeşitli pürüzler meydana gelebilir partnerinizi rahat bırakın ve baskı yapmayın onunda bir hayatı var unutmayın ve gereksiz kıskançlıktan da kaçının.: Bugün sevgili akrepler, ailenize vakit ayırmanın vakti geldi onları son günlerde pek bir ihmal etmişsiniz çok şikayetçiler bu durumdan benden söylemesi.: Bugün sevgili yaylar, iş dolayısıyla küçük seyahatlere çıkabilirsiniz zaten size gezmek olsun en sevdiğiniz şey.: Bugün sevgili oğlaklar, aşk hayatınızda çalkantılı bir dönem ve çeşitli dengesizlikler var sorunları zamana bırakmak gerek.: Bugün sevgili kovalar, ya hep ya hiç sizin aranız yok ama bunların arasında bir denge kurmaya gayret göstermelisiniz ani ruh hali değişimleri sizi de çevrenizi de olumsuz olarak çok etkiliyor.: Bugün sevgili balıklar, beslenmenize son derece dikkat etmelisiniz bu sırada çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir.: Bugün sevgili koçlar, uykusuzluk problemi yaşıyor olabilirsiniz bu ara bunların hepsi hayal kurmaktan. Gelecek kaygınız var ise bunu aşmaya ve yenmeye çalışın yarının garantisi yok çünkü: Bugün sevgili boğalar, sizin gibi pozitif düşünüp buna rağmen karamsar olan kimseyi görmedim iyimser olmaya çalışın iyi düşünmeyin sadece enerjinizide güzel tutun bugün şanslı gününüz benden söylemesi.: Bugün sevgili ikizler çok dolmuş, birikmiş gördüm sizi dokunsalar ağlayacaksınız gözünüzde ki yaşlar dökülmeyi bekliyor son derece duygusal ve hassasınız bu ara.: Bugün sevgili yengeçler, pozitifliğiniz yine üstünüzde ancak partnerinize karşı biraz negatif olabiliyorsunuz artık ona biraz güvenin ve şüpheci olmayın sadece sevin gerisi gelir.: Bugün sevgili aslanlar, çevrenizde size motivasyon ve yeni bilgiler veren kişiler size aklınızdan geçen yeni fikirleri ve düşünceleri uygulamaya geçirmenizde çok büyük destekleri olacak.: Bugün sevgili başaklar, aşk sizi bulmaz siz onu ararsınız insanlara güvenmeyi öğrenmeniz lazım sürekli temkinli olmaya çalışırsanız hem yalnız hem mutsuz olursunuz.: Bugün sevgili teraziler, bilgiye kültüre yönelik büyük münakaşalar içine girebilirsiniz. İlişkiniz var ise iletişiminizde iyi bir dinleyici olmaya gayret gösterin bugün.: Bugün sevgili akrepler, hayatınız rahatlayacak ve bir düzene girecek. Arkanızdan konuşan çok insan var ama merak etmeyin arkanızdan konuşan arkanızda kalır.: Bugün sevgili yaylar, dolaylı yollardan mutlu olmaya çalışıp doğal yollardan mutlu olmaya bakın bence siz beni anladınız.: Bugün sevgili oğlaklar, pek çok alanda süreçlerin hızlandığını görüyorum ilişkinizde ciddi kararlar alabilir ve evlilik kararını tekrar gözden geçirebilirsiniz.: Bugün sevgili kovalar, kendinizi her anlamda geliştirmek ve bir şeyler katmak isteyebilir ve bunu önceliğiniz haline getirebilirsiniz.: Bugün sevgili balıklar, sürekli bir koşuşturma içindesiniz büyük bir yoğunluk yaşıyor olabilirsiniz iş hayatınızda ama bunun ekmeğini uzun bir süre yiyeceksiniz benden söylemesi.: Bugün sevgili koçlar büyük başarılara imza atabilirsiniz iş ve kariyer hayatınızda benden söylemesi.: Bugün sevgili boğalar duygusal olarak dengesiz bir dönem atlatıyor olabilirsiniz ikili ilişkilerde yaşadığınız sorunları geride bırakacaksınız.: Bugün sevgili ikizler maddi konularda biraz problemli bir dönemi atlatacaksınız bu süreçte harcamalarınıza son derece dikkat etmelisiniz.: Bugün sevgili yengeçler pek bir neşeli görünüyorsunuz ancak maddi olarak sıkışık bir döneme girebilirsiniz ama bu canınızı sıkmasın çok kısa zamanda buna bir çözüm bulacaksınız.: Bugün sevgili aslanlar maddi yönden rahatlayacak ve beklediğiniz ödemeleri alacaksınız küçük seyahatler planlıyor olabilirsiniz.: Bugün sevgili başaklar hedefleriniz konusunda atacağınız her adım olumlu olacak sizin için bu dönem benden söylemesi.Bugün sevgili teraziler aşk konusunda pek şanslı olduğunuzu söyleyemeyeceğim lakin herkes kendi şansını kendi yaratır.: Bugün sevgili akrepler insanlarda çizdiğiniz imajı pek önemsemediğinizi düşünüyorum. Ancak önemsemelisiniz çünkü sizi tanımayan insanlar için bu durum hayatınız da birçok fırsatı kaçırmanıza sebebiyet veriyor.: Bugün sevgili yaylar çevrenizdekiler hata yapmanıza izin vermiyor ve sürekli arkanızda birileri var ama buna güvenerek hareket etmenizi önermem kendi ayaklarınızın üstünde durmanızı tavsiye ederim.: Bugün sevgili oğlaklar elinizde avucunuzda ne varsa paylaşıyorsunuz belki ama emeklerinizin fedakarlıklarınızın karşılığını alamayabilirsiniz her zaman, iyilik yap denize at sonuçta.: Bugün sevgili kovalar iş birliklerinden kaçınmayın ortak yapacağınız işler ve güçlerin birleşmesi emeklerinizi beklentinizi sonuna kadar karşılayacak.: Bugün sevgili balıklar aman sağlığınıza dikkat yorucu iş temponuz sağlığınızı ihmal etmenize sebebiyet veriyor olabilir.: Bugün sevgili koçlar aile içinde huzuru sağlamak için yeni kararlar almalı ve iletişiminizi güçlendirmelisiniz.: Bugün sevgili boğalar yine hareketli ve dinamiksiniz öz disiplininizi devam ettirmeli ve tutarlı olmalısınız bu sizi her anlamda rahatlatacaktır.: Bugün sevgili ikizler partneriniz biraz bencilliğinizden şikayetçi olabilir düşünceli davranmaya gayret gösterin derim ben.: Bugün sevgili yengeçler hayat sizi büyük seçimler yapmak zorunda bırakıyor olabilir hayallerinizi küçümsemekten vazgeçin ve bazı konularda suçu birazda kendinizde aramaya çalışın.: Bugün sevgili aslanlar pek bir yaratıcı ve üretken gördüm sizi bunu bir fırsata dönüştürün, her türlü faaliyete ve etkinliğe katılmaya çalışın.: Bugün sevgili başaklar büyük değişimlerden ve yeni kararlar almaktan kaçının ikili ilişkilerde iletişim bozuklukları gözlemlenebilir.: Bugün sevgili teraziler evinizin düzeninde değişim ve onarım gerektiren durumlar meydana gelebilir maddi harcamalara dikkat etmelisiniz.: Bugün sevgili akrepler duygusal ve hassasınız ilişkide ise partnerinize fazla yükleniyor olabilirsiniz biraz güven gerek ilişkinize kuruntulardan kaçının derim ben size.: Bugün sevgili yaylar ikili ilişkilerinizde büyük iletişim kopuklukları ve anlaşmazlıklar yaşanabilir tutarlı ve sabırlı olmaya çalışmalısınız.: Bugün sevgili oğlaklar fedakarlık bile abartılınca zarar veren bir duygu maalesef, aşk hayatınız güzel ilerliyor gibi bugün.: Bugün sevgili kovalar bazı konularda tabularınızı yıkın ve yeniliklere yeni insanlara fırsat tanıyın çünkü sosyalleşmeye ihtiyacınız var.: Bugün sevgili balıklar iş hayatınızda çok güzel gelişmeler gözlemlenebilir aşk hayatınızda ise çok güzel gelişmeler olduğunu söyleyemeyeceğim tercihinizi yine yalnızlıktan yana yapmışsınız.: Bugün sevgili koçlar iş yerinizde patronunuz veya müdürünüz ile gireceğiniz negatif bir diyalog kariyerinizi olumsuz anlamda zedeleyebilir dikkatli olmanızı, fevrilikten kaçınmanızı tavsiye ederim.: Bugün sevgili boğalar aşk konusunda şansınız yaver gidiyor bu ara yeni ilişkilere yelken açmanın tam zamanı.: Bugün sevgili ikizler eğitim hayatınız da önünüze çıkan pürüzler birinin desteği ile son bilebilir, belirsizliklerinde son bulacağı bir zaman dilimi içindesiniz.: Bugün sevgili yengeler aşk konusunda acınız çok taze ama yeni insanlar yeni ortamlar size çok iyi gelecek eminim ki çıkın gezin bugün.: Bugün sevgili aslanlar kariyer hayatınızda koca bir soru işareti var kafanızda cevaplandıramadığınız, bugün onu öğreneceksiniz sanırsam.: Bugün sevgili başaklar yaptığınız fedakarlıklarını karşılığını alamamak sizi hayata karşı son derece demotive ediyor olabilir öncelik kendiniz olsun artık.: Bugün sevgili teraziler adaletsiz dünyada adalet arayan teraziler haksızlıklara hazırlıklı olun bugün.: Bugün sevgili akrepler zorlayıcı bir dönem bekliyor sizi. Ani kilo verme veya kilo alma vb. gibi fiziksel değişimler gözlemlenebilir amanın sağlığa dikkat, içinize atmayın sorunları.: Bugün sevgili yaylar herkes gibi sizin de bir kaç gün dinlenmeye ihtiyacınız var malum salgın sizi de vurabilir. Herkes hasta bu aralar aman siz yatağa düşmeyin zor kalkıyorsunuz sonra.: Bugün sevgili oğlaklar çok çalışmanız gerek bu zaman dilimleri içinde hedefe çok yakınsınız hissedebiliyorum.: Bugün sevgili kovalar aile büyüklerinizin sağlık sorunları gündeme gelebilir ve bugünlerde maddi anlamda çok şanslısınız zannedersem ki harcamalarınızın ucu kaçmış çünkü.: Bugün sevgili balıklar uzun zamandır duygusal yakınlık yaşadığınız birini mazide bırakacaksınız bir anda hissettiğim kadarıyla.