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12 Dev Adam ilk mağlubiyetini aldı

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsveç ile karşılaşan Türkiye, tarihindeki 967. maçını oynadı.12 Dev Adam karşılaşmadan 59-58 mağlup ayrıldı

12 Dev Adam ilk mağlubiyetini aldı
A Milli Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsveç ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz rakibine 59-58'lik skorla yenildi.
 

İSVEÇ HÜKÜMETİ'NDEN TERÖR TEDBİRLERİ


Maç öncesi İsveç Hükümeti tarafından çok özel güvenlik önlemleri alındı. A Milli Takım kafilesi Stockholm'e indikten sonra, herhangi bir olası terör örgütü eylemine karşı tedbir amacıyla farklı bir kapıdan çıkarıldı. Stockholm'ün merkezinde Türkiye kafilesinin kaldığı otelde ve çevresinde İsveç İstihbarat Teşkilatı'nın (SEPO) sivil güvenlik görevlileri ile polisler önlem aldı.

Milliler, maçın oynanacağı Hovet Arena'ya da üst seviye güvenlik tedbirleri eşliğinde geldi. Hovet Arena'ya, İsveç Basketbol Federasyonu'nun direktifiyle sırt çantası ve poşet alınmadı. Bu kararın da, olası bir terör eylemi veya provokasyonu önlemek amaçlı olduğu ifade edildi.


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