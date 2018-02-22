12 Dev Adam Stockholm’e geldi



BİLETLER TÜKENDİ

Haber Merkezi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında 23 Şubat Cuma günü İsveç ile oynayacağı karşılaşma için Stockholm’e geldi.Stockholm’ün 9000 kapasiteli Hovet Salon’unda milli takım taraftarları için ayrılan 3 bin bilet bir haftada tükendi.İsveç Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada maç günü gelecek seyircilerden Türk ve İsveç bayrağı dışında herhangi bir bayrak getirilmesi halinde içeri alınmayacağı bildirildi.