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12 Dev Adam Stockholm’e geldi

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Dev Adam, özel uçakla İsveç’in başkenti Stockholm’e geldi

12 Dev Adam Stockholm’e geldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında 23 Şubat Cuma günü İsveç ile oynayacağı karşılaşma için Stockholm’e geldi.


BİLETLER TÜKENDİ


Stockholm’ün 9000 kapasiteli Hovet Salon’unda milli takım taraftarları için ayrılan 3 bin bilet bir haftada tükendi.



İsveç Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada maç günü gelecek seyircilerden Türk ve İsveç bayrağı dışında herhangi bir bayrak getirilmesi halinde içeri alınmayacağı bildirildi.


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