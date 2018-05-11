12. Epilepsi ve Ben Resim Yarışması kazananları belli oldu

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından, 12 yıldır, epilepsi hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Epilepsi ve Ben Resim Yarışması, kazananlarını, 11. Ulusal Epilepsi Kongresi’nde gerçekleştirdiği ödül töreniyle açıkladı. Epilepsi ile yaşayan çocuklara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortak bir platform sunan Epilepsi ve Ben, her yıl olduğu gibi bu yıl da duygusal anlara tanıklık etti.Türkiye'nin dört bir yanından 6- 16 yaş arası epilepsi hastası çocukları bir araya getiren yarışma kapsamında kalabalık bir jüri yaklaşık 250 resmi değerlendirdi. Ressam Elif Çatlıoğlu’nun da gönüllü desteğiyle katıldığı jüride; Prof. Dr. Naz Yeni, Prof. Dr. Çiğdem Özkara, Prof. Dr. Barış Baklan, Prof. Dr. Nerses Bebek, Prof. Dr. Sema Saltık, Prof. Dr. Ayşın Dervent ve Psikolog Naz Bozok yer aldı.Jüri üyelerini karar vermekte zorlayan yüzlerce resim arasından 6- 11 yaş kategorisinde Elanur Memeli 1’inci, Baran Bakaç 2’nci, Şeyma Akköse 3’üncü olurken 12- 16 yaş kategorisinde ise İlayda Küçük 1’inci, Rana Karahan 2’nci ve Betül Güngör 3’üncü oldu. Epilepsili çocukların hastalıkları nedeniyle yapamadıkları, yapmak istedikleri, hayalleri ve daha birçok duygusunu boya kalemleri aracılığıyla dillendirdiği resimlerin hikayeleri de bir o kadar dikkat çekti. 6- 11 yaş kategori 1’incisi Elanur Memeli, epilepsiyi bir ahtapot gibi beynini ele geçirse de içindeki gücü ve sevdiklerine tutunma isteğini, 12- 16 yaş kategori birincisi İlayda Küçük ise epilepsi nedeniyle kimse tarafından görünmeyen içindeki çığlıklarını vurguladığı anlatımlarıyla ödül törenine katılanlara duygusal anlar yaşattı.Epilepsiye karşı bilgi eksikliğine dayalı önyargıları ortadan kaldırmayı ve hastalık hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Epilepsi ve Ben Resim Yarışması, her yıl, yüzlerce epilepsili çocuğun sesi olmaya devam edecek.