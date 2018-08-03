12 günlük bebeğin dişini çektiler

İngiltere’nin güneybatısında bulunan Plymouth şehrinde, doğduğunda ağzında bir dişi olan 12 günlük bebeğin dişi çekildi. Isla-Rose Heasman adındaki bebeğin annesi Jasmin, bebeğini bu kadar küçük yaşta dişçiye götüreceğini hiç düşünmediğini söyledi. Jasmin, "Isla-Rose’un dişini, sağlam olmadığı ve sallandığı için çektirmek zorunda kaldık, dişi çekilirken hiç ağlamadı" dedi.

Seven Trees Diş Merkezi, Isla-Rose’un şimdiye kadar tedavi ettikleri en genç hasta olduğunu açıkladı. Isra-Rose anestezi verilemeyecek kadar küçük olduğu için, dişi çekilmeden önce bir miktar uyuşturucu krem kullanıldı. Annesi Jasmin, Isla-Rose’un dişi çekilirken çok cesur olduğu için cesaret etiketiyle ödüllendirildiğini söyledi.

İngiliz Diş Hekimliği Derneği'nden (BDA) yapılan açıklamada, her 2 bin bebekte 1 bebeğin dişle doğduğunu, kökleri uygun şekilde gelişmediği için de bu dişin genelde gevşek olduğu bildirildi.

BDA Bilimsel Danışmanı Profesör Damien Walmsley, "Çok nadir görülse de, bu tür durumlar emzirme ve çocuğun dilinde yara oluşmasına yol açabilir. Ayrıca dişin çocuğun akciğerine gidebilme riski vardır" dedi.

İHA