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12 ilde başladı: MEB'den ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitim (İYEP nedir?)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokullarda ihtiyacı olan öğrencilere matematik ve Türkçe derslerinde destek eğitim programlarının düzenlenmesi için 12 ilde pilot uygulama başlatıldı

12 Şubat 2018, Pazartesi 11:39
12 ilde başladı: MEB'den ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitim (İYEP nedir?)
İlkokulların 3’üncü ve 4’üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımlara ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlandı.

Pilot uygulamanın 12 ilde ikinci yarıyıl dönemi itibarıyla başlatıldığını belirten MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu Gençoğlu, bu illerin Ağrı, Ankara, Bingöl, Edirne, Hatay, İstanbul, Konya, Mardin, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa olarak belirlendiğini aktardı.

İYEP NEDİR? İYEP'İN AMACI NEDİR?

Programın uygulanmasında eğitim ve yönetimle ilgili dikkate alınacak birtakım ilkeler belirlendiğini aktaran Cem Gençoğlu bu ilkeleri şöyle sıraladı:

"Desteğe ihtiyacı olduğu değerlendirme araçları ile belirlenen tüm öğrenciler programdan yararlanacak. Öğrencilerin Türkçe dersi temel becerileri ile matematik dersi öğrenme alanlarındaki eksiklikleri giderilecek. Programa katılan öğrencilere psikososyal alanda da destek olunacak. Öğrencilerin ayrışma ve yetersizlik hissine kapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Öğrencinin Türkçe ve matematik dersi öğrenme alanlarındaki ihtiyaç duyduğu kazanımların programa alınması, belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve beklenen öğrenme seviyesine ulaşılması için gerekli destek sağlanacak. İYEP’e ihtiyaç duyan öğrenciler için bulunduğu okullarda yetiştirme programı uygulanacak. Öğrencilerin belirlenen alanlardaki kazanımları edininceye kadar İYEP’e devamları sağlanacak."

ÜCRET ALINACAK MI?

Yetiştirme programına devam eden öğrenci velilerinden ücret alınmayacağını bildiren Cem Gençoğlu programın haftada en az 2, en fazla 10 saat uygulanacağını ve programın öğrencilerin kendi sınıf öğretmenlerince verileceğini dile getirdi.

Bakanlıkça programa alınacak öğrencilerin genel müdürlüğün geliştirdiği "İYEP Öğrenci Belirleme Aracı" uygulanarak tespit edileceğini anlatan Cem Gençoğlu, programların 2 ila 10 öğrenci arasında uygulanacağını belirtti.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde ülke genelindeki tüm ilkokullarda yaygınlaştırılması planlanıyor.
 


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