12 ilde başladı: MEB'den ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitim (İYEP nedir?)

İYEP NEDİR? İYEP'İN AMACI NEDİR?

ÜCRET ALINACAK MI?

Senim Tanay

İlkokulların 3’üncü ve 4’üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımlara ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlandı.Pilot uygulamanın 12 ilde ikinci yarıyıl dönemi itibarıyla başlatıldığını belirten MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu Gençoğlu, bu illerinolarak belirlendiğini aktardı.Programın uygulanmasında eğitim ve yönetimle ilgili dikkate alınacak birtakım ilkeler belirlendiğini aktaran Cem Gençoğlu bu ilkeleri şöyle sıraladı:Yetiştirme programına devam eden öğrenci velilerinden ücret alınmayacağını bildiren Cem Gençoğlu programın haftada en az 2, en fazla 10 saat uygulanacağını ve programın öğrencilerin kendi sınıf öğretmenlerince verileceğini dile getirdi.Bakanlıkça programa alınacak öğrencilerin genel müdürlüğün geliştirdiğiuygulanarak tespit edileceğini anlatan Cem Gençoğlu, programların 2 ila 10 öğrenci arasında uygulanacağını belirtti.2018-2019 eğitim öğretim döneminde ülke genelindeki tüm ilkokullarda yaygınlaştırılması planlanıyor.