12 Şubat 2018 güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?

Haber Merkezi

12 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla düştü. Altın kaç lira? Altın 161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 12 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı’da 161,50 liradan alınan gram altın 161,70 liradan satıldı.520 liradan alınan yarım altın 530 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altın 265 liradan satıldı.Bin 64 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, bin 40 liradan alınan tam altın bin 60 liradan satıldı.