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12 Şubat 2018 güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haftanın ilk işlem gününde altın, günü düşüşle tamamladı. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. İşte altında son durum

12 Şubat 2018, Pazartesi 18:36
12 Şubat 2018 güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
12 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla düştü.  Altın kaç lira? Altın 161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 12 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 161,50 liradan alınan gram altın 161,70 liradan satıldı.
 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


520 liradan alınan yarım altın 530 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altın 265 liradan satıldı.


TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 64 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, bin 40 liradan alınan tam altın bin 60 liradan satıldı.
 
 


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