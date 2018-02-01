12 yaşındaki çocuğuna tabak fırlattı



DAYILARI DA DÖVMÜŞ



'KOLUMA BATTI'



DEVLET KORUMASI ALTINDA

İdil Janet Demiray

İzmir'in Seferihisar ilçesinde oturan Ayhan Kocabaş, 8 yıl önce boşandığı eşi Sabriye Ç. ile yaşayan ancak yarıyıl tatilinde yanına kalmaya gelen 12 yaşındaki oğlu M.E.K'nin annesi tarafından şiddet gördüğünü öğrenince hem velayet davası açtı hem de şikayetçi oldu.Oğlunun kol ve bacaklarındaki morlukları fark eden Kocabaş, ne olduğunu sordu. M.E.K, babasının ısrarlı soruları üzerine, yaramazlık yaptığında annesi ve iki dayısının kendisini elleriyle, sopayla ya da terlikle dövdüğünü hatta bir keresinde annesinin sinirlenip porselen tabak fırlattığını ve sol koluna 4 dikiş atıldığını söyledi.Baba Kayabaş, boşanmanın ardından kanun gereği oğlunu ayın sadece ilk ve üçüncü haftaları yanına alabiliyordu. Kocabaş, yarıyıl tatilinde de M.E.K ile bir arada olmayı tercih etti. Oğlunu, tatilde annesinden aldı. M.E.K'nin, daha önce de vücudunda bazı çizik ve morluklar gören ve her seferinde 'Okulda oldu' cevabını alan baba Kocabaş, bu kez sol kolundaki dikiş izlerini görünce şüphelenip oğluna gerçeği söylemesi konusunda ısrar etti. M.E.K. ısrara dayanamayıp, annesinin kendisine sinirlenip porselen tabak fırlattığını söyledi. M.E.K. bazen dayısı Hasan Ç. ile Oğuz Ü'nün de kendisini dövdüğünü, annesinden korktuğu için de bugüne kadar kimseye bir şey söylemediğini ifade etti.Duydukları karşısında şoke olan baba Kocabaş, avukatı Fatih Kanmaz aracılığı ile boşandığı eşi ve akrabalarından şikayetçi olup, oğlunun velayetinin kendisine verilmesi için dava açtı.Şikayet sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen psikolog eşliğinde M.E.K'nin ifadesi alındı. Annesinin nikahsız olarak Halil Ç. ile birlikte yaşadığını aktaran M.E.K, "Annem genelde bana kızmakta ve dövmektedir. En son yarıyıl tatili başlamadan önce kollarıma ve bacaklarıma eliyle, sopayla ve terlikle vurdu. Hatta bana kızıp elindeki porselen tabağı fırlattı. Parçası sol koluma battı, 4 dikiş atıldı. Hastanede bana sorduklarında kimseye anlatmadım. Annemin sinirsel rahatsızlığı yoktur. Evde sözünü dinlemiyorum, ders çalışmıyorum ama annem de ders çalışmada bana yardımcı olmuyor. Başka kardeşim yok sadece annemden bana iyi davranmasını istiyorum. Üvey babam bir şey yapmadı ama yanında kalmaya korkuyorum" dedi.Talihsiz çocuğun devlet koruması altına alındığını açıklayan avukat Fatih Kanmaz, "Anne şefkatine muhtaç bir çocuğa böyle bir muamele yapılması üzücü. Bu olay tam manasıyla vicdansızlık. Çocuklara karşı işlenen suçlarda cezalar arttırılmalı" dedi.(Yeni Asır)