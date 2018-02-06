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12 yaşındaki komşu kızına cinsel tacizden 8 yıl hapsi isteniyor

Bolu'da komşusunun 12 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Erkan K.'nin (21) 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık ifadesinde suçlamaları reddederken, mağdur kız ise tacize uğradığını ve tehdit edildiğini söyledi.
 

12 yaşındaki komşu kızına cinsel tacizden 8 yıl hapsi isteniyor
12 yaşındaki S.P., neşesiz ve durgun olduğunu fark eden ailesine, aynı apartmanda oturan komşularının oğlu Erkan K.'nin kendisini taciz ettiğini, tacizi sürdürmek için de telefonda tehdit mesajları gönderdiğini söyledi.

Mesajları gören anne, kızıyla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Erkan K.'nin, S.P.'nin yanına gelmesi için gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da delil olarak teslim edildi. Gözaltına alınan Erkan K., mahkemece tutuklandı. Erkan K. hakkında, 'Cinsel taciz' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 

"TACİZ ETMEDİM"


Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Erkan K., mağdur S.P. ile tarafların aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Erhan K., cinsel taciz suçlamalarını reddederek, "Kendisine cinsel tacizde bulunmadım. S.P. üst kat komşumuzdur. Benden şarj cihazı aldı. Ben de onu geri istedim. Whatsapp üzerinden konuştuk. Şarj aletini alamayınca sinirlendim. Apartman girişinde öpmeye çalışıp, taciz de etmedim" dedi.
 

"BEN SENİN AĞABEYİN DEĞİLİM"


Mağdur S.P. ise sanıktan şikâyetçi olduğunu söyleyerek, "Apartmanın içinde beni öptü ve bana dokunarak cinsel tacizde bulundu. Annene söyleme diye tehdit etti. Ben de olayı anneme anlattım. Ben ona 'ağabey' diyordum. Kendisi de bana 'Ben senin ağabeyin değilim' diyordu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.
 


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