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12 yaşındaki oğlunun doğum gününe striptizci çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildiği düşünülen görüntüler büyük tepki topladı. 12 yaşındaki oğlunun doğum gününü farklı bir şekilde kutlamayı tercih eden milyoner baba, striptizci kadın çağırdı.

12 yaşındaki oğlunun doğum gününe striptizci çağırdı
İngiliz Dailymail’de yer alan iddialara göre olay ABD’de gerçekleşti. Oğlunun 12. yaşını kutladığı doğum günü için striptizci kadınları çağırıyor. Sosyal paylaşım sitelerinde kısa sürede yayılan ve çok fazla yorum alan video için verilen bilgilere göre baba bir milyoner.
 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR


Görüntülerde ne olduğunu anlamayan çocuk tedirgin görünürken, striptizci kadınlar çocukla dans ediyor. Oğlunu cesaretlendirmeye çalışan babanın yol açtığı bu görüntülere çok sayıda tepki geldi.

Gelen tepkiler arasında babanın çocuğu istismar ettiği ve cinsel hastalık bulaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yorumları yapılıyor.


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