12 yaşındaki oğlunun doğum gününe striptizci çağırdı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Erdinç Şahin

’de yer alan iddialara göre olaygerçekleşti. Oğlunun 12. yaşını kutladığı doğum günü için striptizci kadınları çağırıyor. Sosyal paylaşım sitelerinde kısa sürede yayılan ve çok fazla yorum alan video için verilen bilgilere göre baba bir milyoner.Görüntülerde ne olduğunu anlamayan çocuk tedirgin görünürken, striptizci kadınlar çocukla dans ediyor. Oğlunu cesaretlendirmeye çalışan babanın yol açtığı bu görüntülere çok sayıda tepki geldi.Gelen tepkiler arasında babanın çocuğu istismar ettiği ve cinsel hastalık bulaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yorumları yapılıyor.