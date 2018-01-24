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12 yıl önce cinayet işleyen katil zanlısı isminden yakalandı

İzmir'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı 12 yıl sonra Şanlıurfa'da yakalandı. Cinayet şüphelisi GBT sorgulamasında adını 'Ramazan Türkmen' olarak verince herhangi bir kayıt çıkmadı. Kimlik tespitinde adamın adının Ramazan değil 'Remezen' olduğu anlaşıldı.

12 yıl önce cinayet işleyen katil zanlısı isminden yakalandı
13 Mart 2006 yılında İzmir'in Basmane'de elektronik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde Zülfü Ertürk ve kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk ile Remezen Türkmen arasında 90 bin dolarlık alacak yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmada Remezen Türkmen, üzerinde taşıdığı tabancayla Zülfü Ertürk'ü öldürüp, kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk'ü de yaraladıktan sonra ortadan kayboldu.


12 YILDIR YAKALANAMADI


12 yıldır yakalanmayan cinayet şüphelisi Remezen Türkmen, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü İlçesinde otomobille gezdiği sırada polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst araması yapılan Türkmen'in şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan polis kimlik istedi. Ancak cinayet şüphelisi kimliğinin yanında olmadığını adının ise 'Ramazan Türkmen' olduğunu belirtti. Bunun üzerine GBT sorgulaması yapılan isimde herhangi bir kayıt çıkmaması üzerine Türkmen, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin isminin 'Ramazan' değil, 'Remezen' olduğu ve arandığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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