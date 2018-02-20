12 yıl sahibinin mezarı başında yaşayan köpek öldü

Arjantin’de 12 yıl önce hayatını kaybeden sahibinin mezarı başından ayrılmayan Capitan isimli köpek öldü

12 yıl sahibinin mezarı başında yaşayan köpek öldü
Yerel basında yer alan habere göre, Arjantin’de 2006 yılında ölen sahibinin mezarı başında yaşayan Capitan, yine sahibinin mezarı başında ölü bulundu.

Mezarlık görevlileri ve etraftaki komşular tarafından beslenen 15 yaşındaki köpeğin, son zamanlarda hasta olduğu belirtildi.

Capitan, Arjantin’in Villa Carlos Paz kentinde yaşayan Miguel Guzman'ın köpeğiydi. Guzman'ın 12 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından evin köpeği Capitan ortadan kaybolmuştu. Aile fertlerinin ilanı vererek aradığı köpek, eve oldukça uzak olan mezarlıkta bulunmuştu.

Mezarlık Müdürü Hector Baccega, daha önce basına yaptığı açıklamada, köpeği kimsenin mezarlığa getirmediğini ifade etmiş ve Capitan’ın her gün belirli saatte Guzman’ın mezarı başına yattığını söylemişti.

Benzeri bir olay, 1924'te Japonya'da görülmüş, Hachiko isimli köpek sahibini öldükten sonra 9 yıl boyunca her gün geldiği metro istasyonunun önünde beklemişti. Köpeğin öyküsü, 'Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi' adlı filme de konu olmuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fransa'da meyvelerin çoğunda pestisit çıktı

Fransa'da meyvelerin çoğunda pestisit çıktı
İran'da düşen uçaktaki yolcuların cesetleri bulundu

İran'da düşen uçaktaki yolcuların cesetleri bulundu
Doğu Guta'da ölü sayısı 190'a yükseldi

Doğu Guta'da ölü sayısı 190'a yükseldi
Kolombiya: Venezuela mülteci krizi için Türkiye'yi örnek alıyoruz

Kolombiya: Venezuela mülteci krizi için Türkiye'yi örnek alıyoruz
Düğünde nedimelerin uygunsuz karelerini görüntüledi!

Düğünde nedimelerin uygunsuz karelerini görüntüledi!
'Bebek fabrikası' babalık haklarını kazandı

'Bebek fabrikası' babalık haklarını kazandı
Gaz çıkaran yolcu ortalığı birbirine kattı, uçak acil iniş yaptı

Gaz çıkaran yolcu ortalığı birbirine kattı, uçak acil iniş yaptı
Esad Doğu Guta'ya saldırdı: 167 sivil öldü

Esad Doğu Guta'ya saldırdı: 167 sivil öldü
İsrail ile Mısır'dan 15 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması

İsrail ile Mısır'dan 15 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması
Rusya'dan son dakika Afrin ve Türkiye açıklaması

Rusya'dan son dakika Afrin ve Türkiye açıklaması
Alman yargısı maymun deneyleri yapan bilim insanlarına ceza verilmesini istedi

Alman yargısı maymun deneyleri yapan bilim insanlarına ceza verilmesini istedi