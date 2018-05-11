12 zeytinyağı firması kalite uygunluk belgesi aldı
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK), 12 zeytinyağı firmasına 2018 yılı Kalite Uygunluk Belgesi’ni Olivtech Fuarı’nda törenle dağıttı. UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, "Birincil amacımız taklit ve tağşişin önüne geçmek" dedi
220 katılımcısıyla birlikte zeytin, zeytinyağı, süt, süt ürünleri ve şarabı bir araya getiren Olivtech Fuarı’nda Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, ’UZZK Kalite Kontrol Programı’ çerçevesinde zeytinyağı firmalarına 2018 yılı Kalite Uygunluk Belgesi’ni törenle dağıttı.
12 FİRMA ALDI
Firmaların başvuruları sonrasında Uluslararası Zeytin Konseyi’nin (IOC) kurallarına uygun olarak ulusal boyutta uygulanan Kalite Kontrol Programı ile Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından yapılan araştırmalarla belirlenen 12 firmaya sertifikaları dağıtıldı.
PİYASADAKİ YAĞLAR DEĞERLENDİRİLİYOR
UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, "Zeytinyağı firmaları bize müracaat ediyor. 'Biz kaliteli ürün üretiyoruz bizi denetleyin’ diyorlar. Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından tanınan laboratuvarda yapılan analizler uygun ise firmalarla anlaşma imzalıyoruz. Anlaşma sonrasında da firmaların bilgileri dışında piyasadan yağlarını alıyoruz, laboratuvarda analizlerini yaptırtıyoruz ve bu kapsamda da 'Kalite Uygunluk Belgesi' veriyoruz. Biz bu programımızla UZZK olarak da Uluslararası Zeytin Konseyi ile anlaşma yapıyoruz ve onlara yıllık ücret ödüyoruz. Onlar da bu markaların yurt dışındaki satışlarını raflardan alıp kontrol ediyorlar. Hem ulusal hem de uluslararası zeytincilik konseylerinin denetimi altında olan firmalar olduğu için tüketici nezdinde güven duyulması gereken firmalar" dedi.
'TAĞŞİŞİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ'
Uygulamayla birlikte taklit ve tağşişin önüne geçmek istediklerini belirten Ümmühan Tibet, "Zeytincilik sektörü taklit ve tağşişle anılıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı kara liste, taklit ve tağşiş haberleri tüketici kaybına neden oluyor. ’Beyaz Liste’miz ile kaliteyi ön plana çıkarıyoruz. Bizim kaliteli çok önemli markalarımız var, bunların tüketici ile daha çok buluşması lazım. Taklit ve tağşişin, haksız rekabetin önüne geçilmesi lazım. Birincil amacımız bu. Tabii ki bizim Beyaz Liste’miz dışında da çok kaliteli markalarımız var. Bizim programımız gönüllük esasına göre uygulanan bir program. Bu program dışında kalan ama kaliteli üretim yapan firmalarımızı da öncelikle bizim üyemiz olmaya daha sonra da UZZK Kalite Kontrol Programına üye olmalarına davet ediyoruz. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İkinci amacımız da üreticinin daha çok kaliteli mal üretmesini sağlamak adına arz ve talep dengesini kalite anlamında yükseltmeye çalışıyoruz. Tarladan başlayıp tüketiciye kadar giden zincirde kalite algısının yerleşmesi ve gelişmesini amaçlıyoruz. Bu programın temel amacı bu" diye konuştu.