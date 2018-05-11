12 zeytinyağı firması kalite uygunluk belgesi aldı



12 FİRMA ALDI



PİYASADAKİ YAĞLAR DEĞERLENDİRİLİYOR



'TAĞŞİŞİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ'

Bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Gurme İzmir adı altında düzenlenen Olivtech 8. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, fuarizmir’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.220 katılımcısıyla birlikte zeytin, zeytinyağı, süt, süt ürünleri ve şarabı bir araya getiren Olivtech Fuarı’nda Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, ’UZZK Kalite Kontrol Programı’ çerçevesinde zeytinyağı firmalarına 2018 yılı Kalite Uygunluk Belgesi’ni törenle dağıttı.Firmaların başvuruları sonrasında Uluslararası Zeytin Konseyi’nin (IOC) kurallarına uygun olarak ulusal boyutta uygulanan Kalite Kontrol Programı ile Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından yapılan araştırmalarla belirlenen 12 firmaya sertifikaları dağıtıldı.UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet,dedi.Uygulamayla birlikte taklit ve tağşişin önüne geçmek istediklerini belirten Ümmühan Tibet, "Zeytincilik sektörü taklit ve tağşişle anılıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı kara liste, taklit ve tağşiş haberleri tüketici kaybına neden oluyor. ’Beyaz Liste’miz ile kaliteyi ön plana çıkarıyoruz. Bizim kaliteli çok önemli markalarımız var, bunların tüketici ile daha çok buluşması lazım. Taklit ve tağşişin, haksız rekabetin önüne geçilmesi lazım. Birincil amacımız bu. Tabii ki bizim Beyaz Liste’miz dışında da çok kaliteli markalarımız var. Bizim programımız gönüllük esasına göre uygulanan bir program. Bu program dışında kalan ama kaliteli üretim yapan firmalarımızı da öncelikle bizim üyemiz olmaya daha sonra da UZZK Kalite Kontrol Programına üye olmalarına davet ediyoruz. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İkinci amacımız da üreticinin daha çok kaliteli mal üretmesini sağlamak adına arz ve talep dengesini kalite anlamında yükseltmeye çalışıyoruz. Tarladan başlayıp tüketiciye kadar giden zincirde kalite algısının yerleşmesi ve gelişmesini amaçlıyoruz. Bu programın temel amacı bu" diye konuştu.