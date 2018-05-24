120 lira için bir kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı Başakşehir'de 2 gün çalıştığı işten ayrılan kişi bir süre sonra parasını istemek için döndü. Olumsuz yanıt alan kişi ağabeyi ve arkadaşlarını da alıp geri geldi. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.