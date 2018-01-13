SON DAKİKA

120 polis ve jandarma ile şafak operasyonu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 120 polis ve jandarmanın katıldığı şafak operasyonunda 6 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
 

120 polis ve jandarma ile şafak operasyonu
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Hendek’te şafak operasyonu düzenledi. 120 jandarma ve polisin katıldığı operasyonda 10 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

Ellerinde uzun namlulu silahlarla evlere giren Özel Harekat polisleri, şahısları tek tek dışarıya çıkardı.

ELE GEÇİRİLENLE ŞOKE ETTİ


Evlerde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 111 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, çalıntı araç plakaları, 1 adet ağaç kesme motoru, 1 adet tablet bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 1 adet oto teybi, 1 adet projektör, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet tescilsiz motosiklet, 2 adet demir kesme makası ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Operasyonda bir çok hırsızlık olayından aranan R.D.(30), E.T.(40), S.T.(19), C.H.(19), Ö.B. (34) ve Ö.B. (23) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
 
Kızıltepe’de 12 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kızıltepe’de 12 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin’de kuş gribi vakası

Mardin’de kuş gribi vakası

Rusya’da inanılmaz kaza kamerada!

Rusya’da inanılmaz kaza kamerada!
Akaryakıt istasyonunda kar maskeli ve silahlı soygun

Akaryakıt istasyonunda kar maskeli ve silahlı soygun
Market önündeki bisikleti çaldılar

Market önündeki bisikleti çaldılar

"Cono" operasyonunda gizli bölmeden kadın çıktı
Uşak'ta kan donduran cinsel istismar olayı! Öz babası kızına bunları yaptı

Uşak'ta kan donduran cinsel istismar olayı! Öz babası kızına bunları yaptı
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
Dengesini kaybederek 8. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Dengesini kaybederek 8. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Ev sahibine kızan kiracı, evi yaktı

Ev sahibine kızan kiracı, evi yaktı
Adana'da Cono operasyonu

Adana'da Cono operasyonu