120 polis ve jandarma ile şafak operasyonu

ELE GEÇİRİLENLE ŞOKE ETTİ

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mine Bozkurt

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Hendek’te şafak operasyonu düzenledi. 120 jandarma ve polisin katıldığı operasyonda 10 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı.Ellerinde uzun namlulu silahlarla evlere giren Özel Harekat polisleri, şahısları tek tek dışarıya çıkardı.Evlerde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 111 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, çalıntı araç plakaları, 1 adet ağaç kesme motoru, 1 adet tablet bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 1 adet oto teybi, 1 adet projektör, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet tescilsiz motosiklet, 2 adet demir kesme makası ele geçirildi.Operasyonda bir çok hırsızlık olayından aranan R.D.(30), E.T.(40), S.T.(19), C.H.(19), Ö.B. (34) ve Ö.B. (23) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.