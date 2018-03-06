Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

127 milyon yıllık kuş fosili bulundu

İspanya'da 127 milyon yıl önce yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölen kuş yavrusu fosili bulundu

127 milyon yıllık kuş fosili bulundu
Science Daily ve Mailonline'in haberlerinde, Mezozoik dönemden kalma (250-50 milyon yıl önce) fosilin, "Enantiornithes" olarak adlandırılan tarih öncesi grubun üyesi bir kuşa ait olduğu belirtildi.

İspanya'da ünlü paleontolojik kazı alanı Las Hoyas'ta bulunan fosilin, şimdiye kadar keşfedilen Mezozoik dönem kuş fosilleri arasında en küçüğü olduğu ifade edildi. 



Bir insanın serçe parmağından bile küçük, 5 santimetreden kısa olduğu belirtilen kuşun, hayattayken 10 gram civarında olduğu sanılıyor.

Bilim insanları, yumurtadan çıktıktan kısa süre sonra ölmüş bir kuşa ait olmasının fosili önemli ve eşsiz kıldığını kaydetti. Kuşun kısa ömrü, türün kemik yapısı ve gelişimini incelemek için ender rastlanan bir fırsat olarak değerlendiriliyor. 

Kuşun iskeletinin neredeyse tamamını içeren fosil, İngiliz, İspanyol, İsveçli ve Amerikalı bilim adamları tarafından inceleniyor ve ilk kuşların gelişimine ışık tutması bekleniyor.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adana'da tuvalet çukuru kazarken mozaik buldu!

Adana'da tuvalet çukuru kazarken mozaik buldu!
Kont Drakula Tokat Kalesi'nde 4 yıl esir tutuldu

Kont Drakula Tokat Kalesi'nde 4 yıl esir tutuldu
Küçük oteller için rezervasyon başladı

Küçük oteller için rezervasyon başladı
Yatalak annesine hem hakaretler etti hem kameraya aldı

Yatalak annesine hem hakaretler etti hem kameraya aldı
Kadıköy'de tonlarca demirin altında can pazarı

Kadıköy'de tonlarca demirin altında can pazarı
70 yaşındaki adam erkek lise öğrencisini taciz etti

70 yaşındaki adam erkek lise öğrencisini taciz etti
Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü

ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü
Atatürk'ün naaşını gören 9 kişi belgesel çekimleri başlamadan hayatını kaybetti

Atatürk'ün naaşını gören 9 kişi belgesel çekimleri başlamadan hayatını kaybetti
'Bir kereden bir şey olmaz' diye başladı 7 yılda bıraktı

'Bir kereden bir şey olmaz' diye başladı 7 yılda bıraktı
Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball' oynanması tepkilere neden oldu

Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball' oynanması tepkilere neden oldu