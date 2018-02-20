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13 bin milyoner Türkiye'yi terk etti

Yurt dışına beyin göçünün araştırılması için Meclis’e araştırma önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, son 3 yılda 13 bin milyonerin yurtdışına yerleştiğini söyledi

13 bin milyoner Türkiye'yi terk etti
CHP, beyin göçünü durduracak politikaların geliştirilip, yeni bir eylem planı hazırlanması için Meclis araştırması istedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulan araştırma önergesinde, “Türkiye tarihinin en yoğun beyin göçünü vermektedir. Yurttaşlar, gelecek ve güvenlik kaygısı sebebiyle Türkiye'den gitmenin yollarını aramakta ve başka ülkelere göç etmektedir” denildi. Son 3 yılda 13 bin milyonerin de yurtdışına yerleştiği savunuldu.


EN ÇOK GÖÇ VEREN ÜLKE TÜRKİYE


Önergede, “Türkiye son yıllarda ve hatta belki de tarihinin en yoğun beyin göçünü vermektedir. Yurttaşlar, gelecek ve güvenlik kaygısı sebebiyle Türkiye'den gitmenin yollarını aramakta ve başka ülkelere göç etmektedir” görüşü savunuldu. CHP'li vekil, “New World Wealth tarafından yapılan araştırmaya göre, nüfusa ve milyoner sayısına göre en fazla göç veren ülke, Türkiye'dir” dedi ve şunları söyledi:
“2015'te bin olan sayı 2016'da 6 bin kişi olmuştur. Türkiye, geçen yıl açıklanan rapora göre göç listesinde 5'inci ülkeyken bu yıl açıklanan raporda 3'üncü ülke konumuna yükselmiştir. Son 3 yılda 13 bin Türk milyoner ülkeyi terk etmiştir. Bunların 12 bini ise son 2 yılda göç etmiştir. Türkiye'de hukuk, demokrasi ve insan hakları ihlalleri arttıkça gelecek kaygısı temelli olarak sermaye ve beyin göçü hızlanıyor.”

EN ÇOK YURTİÇİ GÖÇ İZMİR'E YAPILIYOR


CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle ‘yurtiçi göç' konusunda da bir soru önergesi verdi. Bakan, 2017'de İstanbul'daki konut fiyatlarının yüzde 8.9, Bursa'da yüzde 25.9, Balıkesir'de yüzde 26.9, Antalya'da yüzde 10.1, İzmir'de ise yüzde 18.4 artış gösterdiğini vurguladı. Geçen yıl kasım ayında ise Türkiye'deki konut fiyatlarında ortalama 0.48 artışa karşılık, İstanbul'da 0.09 düşüş olduğunu bildiren Bakan, “İzmir'de ise konut fiyatları, yüzde 1.44 artmıştır. Bu, orta sınıfın yurtiçindeki göç hareketinin göstergesidir. Zenginler yurtdışına, daha az zenginler ise yurtiçinde görece olarak daha demokratik ve özgür illere göç etmektedir” dedi.


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