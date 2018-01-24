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13 dalda Oscar adayı olan The Shape of Water hakkında bilmeniz gerekenler

The Shape of Water, Oscar'a 13 dalda adaylık kazanarak adından söz ettirdi. İşte 75. Altın Küre Ödülleri’ne 7 dalda aday olan ve 2'sini kazanan, Venedik Film Festivali ve Amerikan Yapımcılar Birliği Ödül töreninden zaferle ayrılan film hakkında bilmeniz gerekenler...

24 Ocak 2018, Çarşamba 10:32
13 dalda Oscar adayı olan The Shape of Water hakkında bilmeniz gerekenler
2018 Oscar adayları açıklandı. The Shape of Water, (Suyun Sesi) Oscar'a 13 dalda aday oldu. İşte The Shape of Water hakkında bilmeniz gerekenler: 

The Shape of Water, Guillermo del Toro'nun yönettiği ve senaryosu del Toro ile birlikte Vanessa Taylor tarafından yazılan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı romantik, fantastik bir filmdir.

Oscar adayları açıklandı!Oscar adayları açıklandı!

Türkiye'deki festivallerde Aşkın Gücü adıyla Filmekimi'nde gösterilen The Shape of Water filmi, 'Suyun Sesi' adıyla 16 Şubat 2018'de gösterime girecek.



Film, soğuk savaş döneminde Amerika'da geçiyor. Amerikan hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz Elisa Esposito (Sally Hawkins), sıradan geçen günlerinde mesaisine devam ederken, günün birinde arkadaşı Zelda (Octavia Spencer) ile birlikte büyük bir sırdan haberdar olur. Laboratuvar koşullarında dünyada eşi olmayan bir yaratık üretilmiştir. Hem karada hem de suda yaşayabilen yaratık, zamanla Elisa'yla çok yakın bir bağ kuracaktır. 
 

İŞTE FİLMİN FRAGMANI



Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Sally Hawkins, (Elisa Esposito) Michael Shannon (Richard Strickland) Richard Jenkins (Giles) Octavia Spencer (Zelda Fuller) Michael Stuhlbarg (Dr. Robert Hoffstetler)
Doug Jones (Amphibian Man) gibi isimler yer alıyor.

The Shape of Water (Suyun Sesi), 75. Altın Küre Ödülleri’ne 7 dalda aday olarak damgasını vurmuş; En İyi Müzik ve En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü kazanmıştı.

23. Critics’ Choice Ödülleri’nde (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) de 14 adaylıkla adından söz ettiren 'Suyun Sesi', En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.

Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan Ödülü’yle dönen film, Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülü’nün de (Producers Guild of America Award) sahibi oldu.


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