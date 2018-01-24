13 dalda Oscar adayı olan The Shape of Water hakkında bilmeniz gerekenler

Oscar adayları açıklandı!

İŞTE FİLMİN FRAGMANI

Nazlı Erdol

adayları açıklandı., () Oscar'a 13 dalda aday oldu. İştehakkında bilmeniz gerekenler:'nun yönettiği ve senaryosu del Toro ile birliktetarafından yazılan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı romantik, fantastik bir filmdir.'deki festivallerdeadıyla'nde gösterilenfilmi,adıyla 16 Şubat 2018'de gösterime girecek.Film, soğuk savaş döneminde'da geçiyor. Amerikan hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz Elisa Esposito (), sıradan geçen günlerinde mesaisine devam ederken, günün birinde arkadaşı Zeldaile birlikte büyük bir sırdan haberdar olur. Laboratuvar koşullarında dünyada eşi olmayan bir yaratık üretilmiştir. Hem karada hem de suda yaşayabilen yaratık, zamanla Elisa'yla çok yakın bir bağ kuracaktır.'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, (Elisa Esposito)(Richard Strickland)(Giles)(Zelda Fuller)(Dr. Robert Hoffstetler)(Amphibian Man) gibi isimler yer alıyor.(Suyun Sesi),’ne 7 dalda aday olarak damgasını vurmuş; En İyi Müzik ve En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü kazanmıştı.’nde (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) de 14 adaylıkla adından söz ettiren 'Suyun Sesi', En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.’nden’yle dönen film,’nün de (Producers Guild of America Award) sahibi oldu.