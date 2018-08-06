13 yaşındaki Ilgaz dünya 2’ncisi oldu

Bir kolejin 8’inci sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Ilgaz Tuncalı, 2016 yılında YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü’nde tam burslu olarak eğitim almaya hak kazandı. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) testinde başarı göstererek Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi’nde de müzik eğitimi almaya hak kazanan Ilgaz Tuncalı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay gibi güçlü bir isimle de atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 3 yıl gibi kısa bir sürede 3. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali’nde üstün performans başarı, 4. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması’nda mansiyon, Hisar Okulları 2. Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülleri kazanan genç yetenek, İtalya’da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda da ikincilik ödülünün sahibi oldu.

ROCK SEVEN ÖDÜLLÜ KLASİKÇİ

2018 Yılında İzmir Onkoloji Çocukları yararına düzenlenen ’Müziğin Umuda Dokunuşu Piyano Konseri’nde de yer alarak sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi gösteren Ilgaz, daha çok projede yer almak isteğini söyledi. Eğitim hayatı boyunca her sene akademik başarılar elde eden genç yetenek, "Bir Türk genci olarak, müzik yaşamımın yanında uzay ve uçak mühendisi olup, ’istikbal göklerdedir’ ilkesi ile ülkemi temsil etmek istiyorum. Zamanımın büyük bir kısmını alan klasik müzik eğitiminin yanın sıra rock müziğe de büyük bir ilgim var. Özellikle Joe Satriani ve Pink Floyd favorilerim arasında. Ayrıca futbol, atletizm ve yüzme sporları ile de ilgileniyorum. Bu spor dallarında madalyalarım bulunuyor" dedi. DHA