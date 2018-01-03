130 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu

Çin
'in Jiangxi
bölgesindeki Ganzhou
kentinde bir grup inşaat işçisinin yeni bir okul inşası için temel attıkları sırada karşılaştıkları yumurtaların Jura dönemi
yakınlarına ait 130 milyon yıllık dinozor
yumurtaları olduğu ortaya çıktı.
Nature.com
sitesinde yayınlanan makaleye göre Ganzhu
kenti, bölgede oviraptorosaurianın
(tüylü ve kuş benzeri dinozor) en çok görüldüğü yer olarak biliniyor. İnşaat işçilerin temel atma sırasında kullandıkları patlayıcıların yumurtalara zarar vermediği söylenirken, işçilerin yumurtaları toplarken iki mm kalınlığında siyah bir yumurta kabuğuyla karşılaştığı belirtildi.
Yumurtaların bulunmasının ardından işçiler yerel polisle iletişime geçti ve bölgeye giden uzmanlar alanı çevirerek incelemeye başladı. İncelemelerin ardından yumurtaların Jura döneminin hemen sonrasında başlayan Kretase
dönemine ait olduğu belirlendi.
DHA
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Nazlı Erdol