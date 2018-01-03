130 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu

Nazlı Erdol

'inbölgesindekikentinde bir grup inşaat işçisinin yeni bir okul inşası için temel attıkları sırada karşılaştıkları yumurtalarınyakınlarına ait 130 milyon yıllıkyumurtaları olduğu ortaya çıktı.sitesinde yayınlanan makaleye görekenti, bölgede(tüylü ve kuş benzeri dinozor) en çok görüldüğü yer olarak biliniyor. İnşaat işçilerin temel atma sırasında kullandıkları patlayıcıların yumurtalara zarar vermediği söylenirken, işçilerin yumurtaları toplarken iki mm kalınlığında siyah bir yumurta kabuğuyla karşılaştığı belirtildi.Yumurtaların bulunmasının ardından işçiler yerel polisle iletişime geçti ve bölgeye giden uzmanlar alanı çevirerek incelemeye başladı. İncelemelerin ardından yumurtaların Jura döneminin hemen sonrasında başlayandönemine ait olduğu belirlendi.