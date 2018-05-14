14 – 20 Mayıs 2018 haftalık burç yorumları

Bu hafta Boğa burcuna geçecek olan Uranüs ve Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay bizim için önemli değişimleri anlatıyor. Yeni aylar her zaman yeni başlangıçlar için uygun enerjileri anlatır. Boğa burcundaki Uranüs geçişiyle birlikte öncelikle maddi konularda, örneğin alınan bir taşınmazın çok değerlenmesi veya değer kaybetmesi gibi hareketlenme ve değişimler yaşanacak.





Kripto paralarla ilgili önemli kararlar ve beklenmeyen değer değişimleri yaşanabilir.





İfade özgürlüğü, beklenmedik aşklar gibi konularda ön plana çıkıyor olacak.





Değiştirmemiz gereken şeyleri değiştirmeyi öğrenmeliyiz. Hayat bize yeni ve güzel sürprizler getirebilir bunları kabul etmek ve değerlendirmek çok önemlidir. Başta yıkıcı değişimler gelebilir ama bu sizi üzmesin, zira Uranüs başta deprem yaratır ama sağlamlığı değerlendirir.





Sağlam ilişkiler sağlam değerler kurarak devam eder. Zayıf olan yönler görülür ve bunları düzeltme fırsatı verir. Enerjinizi yüksek ve pozitif tutun. Değişimleri büyük dert edinmeyin yeterli olacaktır.









14 MAYIS PAZARTESİ





Koç: Bugün sevgili koçlar duygusal anlamda son derece çalkantılı bir dönemdesiniz bu sıralar kendinizi dizginlemeli ve ani kararlar almaktan kaçınmalısınız yaz planları yapmaya başlayın.





Boğa: Bugün sevgili boğalar iş ve eğitim hayatınızdaki belirsizlikler canınızı son derece sıkmakta lakin aşk hayatınızda oldukça güzel gelişmeler gözlemlenebilir bugün.





İkizler: Bugün sevgili ikizler duygusal olarak ani ruh hali değişimleri gözlemlenebilir kendinize ve davranışlarınıza daha fazla dikkat etmenizi öneririm bu ara özellikle.





Yengeç: Bugün sevgili yengeçler partneriniz ile beklenmedik gelişmeler yaşanabilir lakin fikir ayrılıkları da söz konusu olabilir.





Aslan: Bugün sevgili aslanlar maddi açıdan yaşadığınız dengesiz durum bu sıra iyice karışmış olabilir hesabınızı maalesef iyi bilmiyor ve mantıklı harcamalar yapmıyorsunuz anladığım kadarıyla.





Başak: Bugün sevgili başaklar hassas bir dönem içindesiniz evli olan başaklar için ise bu durum daha aktif bir şekilde kendini göstermekte evliliğinizde küçük pürüzler meydana gelebilir bundan mütevellit.





Terazi: Bugün sevgili teraziler güçlü fakat yalnız hissettiğiniz bir dönemin içindesiniz ancak bu sıra sizin için önemli ne dilediğinize dikkat edin çünkü gerçek olabilir.





Akrep: Bugün sevgili akrepler siz hiç akıllanmayacaksınız sanırım geçmişteki hatalar tekrar karşınıza çıkabilir bu sıra size tavsiyem arkanıza bakmayın yoksa tökezleyip düşersiniz.





Yay: Bugün sevgili yaylar hayatın zorluğundan şikayet etmeyi bırakıp artık bunu kabullenmelisiniz sanırım emek vermeden yemek olmaz bunu siz de çok iyi biliyorsunuz bu kadar kolay pes etmeyin derim ben.





Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar ilişkisi olanlar evliliğe doğru adım adım ilerlemekte güzel gelişmeler bekliyor sizi önümüzdeki günler maddi rahatlama gözlemlenebilir.





Kova: Bugün sevgili kovalar bu sıra bir kabuğunuza çekilmiş gördüm sizi dış etkenlerden kendinizi soyutlamışsınız resmen kışın bitmesi sizi son derece üzmüş olsa gerek.





Balık: Bugün sevgili balıklar son günlerde çevrenize karşı son derece nötr davranışlar sergiliyor olabilirsiniz bu durum sizi bile korkutuyor olabilir ama merak etmeyin uzun süredir yaşadığınız duygu bozukluğu kendini tazeliyor gibi düşünün yenileneceksiniz bir nevi.





15 MAYIS SALI





Koç: Bugün sevgili koçlar iş ve eğitim hayatınızda güzel gelişmeler karşılayacak sizi bugünlerde ailenize vakit ayırmaya çalışın ihmal etmeyin onları.





Boğa: Bugün sevgili boğalar sağlık açısından dengesiz ve hassas bir zaman dilimi içindesiniz dikkatli olmanızı ve beslenmenize dikkat etmenizi tavsiye ederim.





İkizler: Bugün sevgili ikizler ikili ilişkilerde yaşadığınız ters düşmeler son buluyor bugünlerde ve çok güzel paylaşımlar, anlar yakalayacak olabilirsiniz bugün benden söylemesi.





Yengeç: Bugün sevgili yengeçler uzun süredir yaşadığınız yalnızlık sorunu yavaş yavaş ortadan kalkıyor gibi sosyalleşmeye ve iletişim kurmaya gayret gösterin bugünlerde.





Aslan: Bugün sevgili aslanlar aile içinde yaşanan huzursuzluklar özellikle bugün olmak üzere bu hafta son bulacağa benziyor fevri davranmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim.





Başak: Bugün sevgili başaklar takıntılarınızı bir kenara bırakıp ikili ilişkinizde rahat ve özgüvenli olmalısınız size en büyük tavsiyem bu son zamanlarda.





Terazi: Bugün sevgili teraziler partneriniz ile zor günler geride bırakacak ve güzel gelişmeleri kucaklayacaksınız gibi geliyor bana bugünlerde.





Akrep: Bugün sevgili akrepler iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar birden ortadan kalkacak bu sizi endişelendirmesin gerçekten pozitif anlamda gelişmeler olacak.





Yay: Bugün sevgili yaylar inancınız azalmış son zamanlarda hayata karşı kendinize karşı mücadeleyi elden bırakmayın tek temennim bu yönde sizin için.





Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar büyük miktarda bir borcun altına girebilir veya girmiş olabilirsiniz telaşlanmayın üstesinden gelecek gibisiniz.





Kova: Bugün sevgili kovalar sizden ya deli ya dahi çıkıyor griniz yok maalesef ama olmalı insan hep mutlu ya da hep mutsuz olmaz o yüzden gri en güzel renktir arada olmayı öğrenmeye bakın en azından gayret gösterin.





Balık: Bugün sevgili balıklar insanlara bir zamanlar çok değer verip sonra onlardan birden vazgeçmeniz hem sizi hem onları çok yıpratıcı oluyor olabilir biraz daha mantığınızla hareket etmenizi tavsiye ederim.





16 MAYIS ÇARŞAMBA





Koç: Bugün sevgili koçlar sizin için zor ve yorucu bir gün olabilir maddi açıdan dikkatli harcamalar yapmalısınız bu sıra.





Boğa: Bugün sevgili boğalar duygular hat safhada yine yeni bir aşk bulabilir sizi, size tavsiyem sadece sevin o kadar bırakın her şeyi akışına detaylarda boğulmayın unutmayın mükemmel asla gerçek değildir.





İkizler: Bugün sevgili ikizler gelecekle ilgili planlarınız çok değişkenlik gösteriyor olabilir bu durum sizi bile şaşırtıyor sanırsam lakin olumlu yönde değişimler olacak gibi bunlar.





Yengeç: Bugün sevgili yengeçler beslenmenize dikkat etmelisiniz ve aşırılıktan abartıdan kaçınmalısınız her konuda hem de.





Aslan: Bugün sevgili aslanlar ilişkisi olanlar yeni kararlar alabilir iş hayatınızda ise güzel gelişmeler karşılayacak sizi bugünlerde.





Başak: Bugün sevgili başaklar sağlık sorunları meydana gelebilir eklem ağrısı gibi kendinizi ihmal etmemeye gayret edin lütfen bugün.





Terazi: Bugün sevgili teraziler hem zihnen hem bedenen çok yorgun hissettiğinizi düşünüyorum havaların da ısınması biraz sizi rahatlatacaktır eminim.





Akrep: Bugün sevgili akrepler yeni bir ilişki sonlandırmış ve arayış içinde olanlara tavsiyem şu ki beklenti içine girmeden sevin sayın değer verin ki mutsuz olmayın bunu söylüyorum sadece size.





Yay: Bugün sevgili yaylar ne bir eksik ne bir fazla hep aynı olsun sizin için yeter bu mücadele etmekten korkmayın sevgili yaylar güzel başlangıçlar yapıyorsunuz güzel bitirin havada bırakmayın bir şeyleri netleştirin.





Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar inadınızdan gururunuzdan taviz vermeyip yine etrafınızdaki her şeyi darmadağın ediyorsunuz böyle hiç bir yere varamaz ve daima yalnız olursunuz benden size bir tavsiye.





Kova: Bugün sevgili kovalar yine ne çılgınlıklar düşünüyorsunuz bilmiyorum ama aklınızda ne varsa aklınızda kalmasın bir şeyleri artık uygulamaya geçin sürekli birinin sizi teşvik veya motive etmesine ihtiyacınız yok.





Balık: Bugün sevgili balıklar iş ve eğitim hayatınızda inişli çıkışlı bir dönemi daha atlatıyorsunuz başarılı olabilirsiniz aslında ama işte bazı şeyleri fazla abartıyorsunuz maalesef.





18 MAYIS PERŞEMBE





Koç: Bugün sevgili koçlar farklı ortamlar seyahatler ve farklı görüşler ilginizi çekebilir olaylara bakış açınızı değiştirmeyi başarabilirseniz ilginç fırsatlarla karşılaşacaksınız benden söylemesi.





Boğa: Bugün sevgili boğalar yakın çevreden dostlarınız arkadaşlarınız ile beraber güzel fırsatlar yakalayabilir ve her konuda onlardan destek görebilirsiniz bugünlerde.





İkizler: Bugün sevgili ikizler sosyal çevreniz genişleyebilir yeni fırsatlar yakalayabileceksiniz gibi duruyor bu sıra aşk ve ilişkilerde kendi güveninizi yeniden kazanabilirsiniz lakin yeterince gayret göstermiyorsunuz sanırsam.





Yengeç: Bugün sevgili yengeçler hayata dair kararlarınız güçlü ve kendinizden emin bir şekilde verirseniz daha iyi bir reaksiyon alabilirsiniz aşkta yanlış anlaşılmalara dikkat bugünlerde.





Aslan: Bugün sevgili aslanlar arkadaş çevreniz ve sosyal yaşamınızda beklenmedik bazı davranış şekilleri sizi gerebilir sinirlerinize hakim olun ve bugün maddi beklentiler içerisinde olmayın derim ben





Başak: Bugün sevgili başaklar kendinizi daha içselleştireceğiniz bir gün kalbinizin sesini dinleyin ve olayları detaylandırın bugünlük bir problem olmaz bence abartmadığınız sürece.





Terazi: Bugün sevgili teraziler ajandanızda gelen davetlere yer açın ve günün tadını çıkarın maddi sorunlardan kurtulabilirsiniz bugünlerde.





Akrep: Bugün sevgili akrepler gereksiz harcamalara karşı dikkatli olun kandırılma ve kanmak gibi durum ve olaylarla ile karşı karşıya kalabilirsiniz.





Yay: Bugün sevgili yaylar yeni bir hobi edinmeniz adına planlar oluşturabilirsiniz yeni tanışmalar hayatınıza heyecan getirecek gibi duruyor güzel haberlerinizi bekliyoruz.





Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar yakın çevrenizden gelen eleştirileri daha objektif bir bakış açısıyla karşılayın ertelediğiniz bazı konular için hızlanmanız gerekebilir.





Kova: Bugün sevgili kovalar aşk ve iş hayatınız arasında ince bir köprü kurmayı başarmış ve onları ayırmışsınız maddi anlamda yaşadığınız endişeler yazında gelmesiyle son bulacağa benziyor





Balık: Bugün sevgili balıklar bekar iseniz yeni biri ile tanışabilir ve hayatınıza yeni birini dahil edebilirsiniz bu sıra söylemesi.





19 MAYIS CUMA





Koç: Bugün sevgili koçlar iş ve eğitim hayatınızda veya yurtdışı planlarını ilgilendiren konularda önemli gelişmeler mevcut olabilir bugünlerde.





Boğa: Bugün sevgili boğalar yavaş ve sabırla çalışmak güzel işler çıkartır lakin motivasyonunuzu düşürmek ancak ve ancak sizi yavaşlatır nerede vazgeçmeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz yoksa hedeflerinize ulaşamazsınız benden söylemesi.





İkizler: Bugün sevgili ikizler finansal ve ekonomik konularda toparlanmalar size iyi gelecek eş ve ortaklı ilişkilerinizde manipülasyona dikkat etmenizi tavsiye ederim.





Yengeç: Bugün sevgili yengeçler ailenize karşı fazla ihmalkar davranıyor olabilirsiniz bunu telafi etmeye bakmanızı tavsiye ederim.





Aslan: Bugün sevgili aslanlar yıkıcı değil yapıcı olmaya bakın ilişkinizde küçük sorunlar büyük sorunlara dönüşebilir.





Başak: Bugün sevgili başaklar zor bir gün olabilir sizin için sakinliğinizi korumalı ve detaylarda boğulmamalısınız bugünlük bile olsa en azından.





Terazi: Bugün sevgili teraziler eskiye dönüş ve geçmişe bir hasret özlem yaşıyor olabilirsiniz ama benim fikrim mazi sizin için.





Akrep: Bugün sevgili akrepler duygusal çöküşler içinde gibisiniz gelecekten umudunuzu bu kadar çabuk kesmeyin düne keşke diyerek yarının daha güzel olacağını düşünerek değil bugünü severek yaşayın hayat kısa sevgili akrepler.





Yay: Bugün sevgili yaylar iletişimin akıcılığı dikkatinizi çekebilir yanlış anlaşılmalara ve iletişimde kandırılma riskine karşı dikkatli olun aman.





Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar kariyerinizle ilgili önemli değişim zamanlarını araştırabilirsiniz maddi açıdan problemlerinizi çözümlemek için önemli görüşmeler yapmanız olası bugünlerde.





Kova: Bugün sevgili kovalar içinizdeki o hiç büyümeyen çocuk sizin daima genç kalmanızda en büyük destekçiniz lakin olaylara karşı bakış açınızı da etkilemesi sizin aleyhinizde olacaktır.





Balık: Bugün sevgili balıklar geçmişte yaşadığınız bazı can sıkıcı konular tekrar su yüzüne çıkabilir canınızı sıkmayın çünkü her şey gelip geçici.





20 MAYIS CUMARTESİ





Koç: Bugün sevgili koçlar sevginizi göstermekte sıkıntılar yaşadığınız doğru ancak sizi gerçekten tanıyan bilen insanlar gerçeği görecek ve hissedecektir eğer olmuyorsa o sizin hayatınızda olmamalı demektir o yüzden bugün bir ayıklama yapın etrafınızda benden size bir tavsiye.





Boğa: Bugün sevgili boğalar maddi açıdan yaşadığınız belirsizlik son bulacak yeni bir aşk yeni bir ilişki olabilir sizin için bugünlerde.





İkizler: Bugün sevgili ikizler iş ve eğitim hayatınızda büyük pürüzler meydana gelebilir soğukkanlı davranmalı ve gayet profesyonelce üstesinden gelmek için gayret etmelisiniz bu aralar.





Yengeç: Bugün sevgili yengeçler iletişimde krizlere dikkat etmelisiniz aileniz ve kardeşlerinizle olan iletişimlerde baskı unsuru varsa tepkilerinizi kontrol edemeyebilirsiniz benim size önerim sakin ve anlayışlı olun.





Aslan: Bugün sevgili aslanlar aşk hayatınızla ilgili dikkat etmeniz gereken durumlar oluşabilir, istemeden söylediğiniz bazı sözlerin geri dönüşü olmayabilir fevri davranışlardan kaçınmaya bakın.





Başak: Bugün sevgili başaklar sınırlar sizin için çok önemli bunu farkındayız lakin bu kadar duvar örerek kendinizi bir çıkmaza sokuyorsunuz bugünlerde yeni şeyler denemeli ve yeni kişiler değerler katmalısınız yaşamınıza.





Terazi: Bugün sevgili teraziler sanat ve estetik görüşünüzü yansıtabileceğiniz ifade edebileceğiniz yeni insanlar yeni ortamlar olacak bugünlerde fırsatları değerlendirmenizi şiddetle öneririm.





Akrep: Bugün sevgili akrepler gelecek ile yaşadığınız kaygılar endişeler iş ve eğitim hayatınızda yaşadığınız pürüzlerden kaynaklanıyordu bunların son bulması sonucu içinizdeki umutsuzluğu atacaksınız bugünlerde.





Yay: Bugün sevgili yaylar özel ilişkinizde ve iş eğitim hayatınızda büyük sorunları geride bırakıp toparlanacaksınız gibi gözüküyor bugün.





Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar aileniz eğitiminizi ve kariyerinizi ilgilendiren önemli konular önünüze gelebilir bazı durumlar sizi farklı bir sorumluluk algısına yönlendirebilir bu sizi korkutmasın emek vermeden yemek olmaz.





Kova: Bugün sevgili kovalar sıkıntılı bir zaman dilimi içerisindesiniz lakin sevdikleriniz büyük destekçiniz maneviyatınızın zayıfladığı bu dönemde sevdiklerinize sarılın.





Balık: Bugün sevgili balıklar duygularınızın ani değişkenlik göstermesiyle hem ruhen hem fiziksel olarak çok yorucu bir süreç içerisindesiniz hedeflerinizden şaşmamanızı tavsiye ederim sizlere sevgili balıklar.





21 MAYIS PAZAR





Koç: Bugün sevgili koçlar mesafe ve ayrılık görünüyor sizin için ikili ilişkilerde soğukluk ve kopma yaşanabilir bugünlerden benden söylemesi.





Boğa: Bugün sevgili boğalar geleceğe yönelik plan ve projelerinizi daha iyi kurgulamalı ve netleştirmelisiniz yoksa bu şekilde bir yere varamayacak ve umutsuzluğa kapılacaksınız.





İkizler: Bugün sevgili ikizler enerjinizi dengelemeli ve tüm gücünüzü hem ruhen hem zihnen olumlu şeylere yöneltip içinizdeki negatif faktörlerden kurtulmalısınız bugün özellikle.





Yengeç: Bugün sevgili yengeçler sportif aktiviteler ve yürüyüş gibi şeyler size iyi gelecek ve biraz da olsa tazelenmenize ve sürekli düşünceli halinizden arınmanıza sebebiyet verecek.





Aslan: Bugün sevgili aslanlar ilişkiler açısından pek de rahat bir dönem içerisinde değilsiniz lakin siz her zamanki enerjiniz ve yüksek motivasyonuz ile bu olumsuz durumlar avantaja çevirebilirsiniz sevgili aslanlar.





Başak: Bugün sevgili başaklar iş ve eğitim hayatınızdaki yoğun tempo ve stres ilişkinize de yansıyabilir zorlayıcı bir gün bekliyor sizi ama ileriki günler yaşadığınız sorunların geçeceğine eminim.





Terazi: Bugün sevgili teraziler ikili ilişkiler bakımından zorlu bir süreç içinde olduğunuzu ve elinizden geldiğince sabırlı davranmanız gerektiğini söyleyebilirim.





Akrep: Bugün sevgili akrepler özel ve sosyal ilişkiler açısından verimli bir süreçtesiniz son derece keyifli paylaşımlar yaşayacaksınız bugünlerde.





Yay: Bugün sevgili yaylar sert ve gerginsiniz bu yüzden fevri ve beklenmedik büyük çıkışlar tepkiler gösterebilirsiniz çevrenize size önerim mantığınızla ve iki kere düşünerek hareket edin.





Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar bir yerlere varmakta veya istediğiniz sonuçları elde etmek konusunda zorlandığınız bir dönemi geride bırakacaksınız bugünlerde.





Kova: Bugün sevgili kovalar sizin için çok yoğun ve hareketli bir gün olacak aileniz onları ihmal ettiğinizden şikayetçi olabilir bu sıra benden söylemesi.





Balık: Bugün sevgili balıklar sabırlı olmalı ve akılcı davranmalısınız iş ve eğitim hayatınızda çakışmalar ve fikir ayrılıkları gözlemlenebilir bugün.



