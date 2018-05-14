14 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 14 Mayıs 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 183,30 liradan alınan gram altın 183,50 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

592 liradan alınan yarım altın 602 liradan ve 296 liradan alınan çeyrek altın 301 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 208 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 228 liradan, 167 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 171 liradan, bin 181 liradan, tam altın bin 204 liradan, satıldı.