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14 PKK'lı teröristin görüntülerini asker cenazelerinin görüntüsü diye yaymaya çalıştılar

Afrin harekatı devam ederken terör örgütü yandaşlarının kara propaganda çalışmaları da devam ediyor. Bu kez de Mart 2017'de öldürülen 14 PKK'lı teröristin görüntülerini, asker cenazelerinin görüntüsü diye yaymaya çalıştılar

14 PKK'lı teröristin görüntülerini asker cenazelerinin görüntüsü diye yaymaya çalıştılar
Afrin'de dün kırıma uğrayan helikopterde 2 askerimiz şehit olmuştu. Terör örgütü yandaşları ise sosyal medyada bir video paylaşıp helikopterde aslında 14 askerin şehit olduğu yalanını yaymaya çalıştı. 

Ancak yaydıkları videoda, aslında JÖH timi tarafından Tunceli'de öldürülen 14 PKK'lı teröristin görüntüleri vardı.

Mart 2017'de Tunceli’de, insansız hava aracı ile tespit edilen bir grup PKK’lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için sabaha karşı harekat düzenlenmişti. Çatışmalar devam ederken aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 14 PKK’lı teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.  Teröristlerin cesetleri helikopterle alınarak kimlik tespiti için Adli Tıp'a götürülmüştü.

İşte o dönemin haberi:

Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralı, 14 terörist öldürüldüTunceli'de çatışma: 1 asker yaralı, 14 terörist öldürüldü


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