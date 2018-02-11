14 PKK'lı teröristin görüntülerini asker cenazelerinin görüntüsü diye yaymaya çalıştılar

Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralı, 14 terörist öldürüldü

Can Hakman

'de dün kırıma uğrayan helikopterde 2 askerimiz şehit olmuştu. Terör örgütü yandaşları ise sosyal medyada bir video paylaşıp helikopterde aslında 14 askerin şehit olduğu yalanını yaymaya çalıştı.Ancak yaydıkları videoda, aslındatimi tarafından'de öldürülen 14'lı teröristin görüntüleri vardı.2017'de’de, insansız hava aracı ile tespit edilen bir grup’lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için sabaha karşı harekat düzenlenmişti. Çatışmalar devam ederken aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 14’lı teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı. Teröristlerin cesetleri helikopterle alınarak kimlik tespiti için'a götürülmüştü.İşte o dönemin haberi: