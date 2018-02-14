14 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?



ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar ne kadar oldu? 14 Şubat 2018 dolarda son durum

Haber Merkezi

Altın, günü 162.20 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar'sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durumİstanbul Kapalıçarşı’da 162,20 liradan alınan gram altın 162,40 liradan,526 liradan alınan yarım altın 536 liradan ve 263 liradan alınan çeyrek altın 268 liradan satıldı.Bin 51 liradan alınan tam altın bin 72 liradan, bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 93 liradan satıldı.Dün gram altın 162 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.087 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.ABD'de açıklanana kritik enflasyon verisinin ardından dolar/TL yükseldi.gün içinde 4,72'yi aşarak tarihi rekor kırdı.Veri öncesinde gün boyu 3,79-3,80 civarında hareket eden3,82'nin üzerine çıktı. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de verinin ardından 89,94'e yükseldi.