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14 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın, 162.20 liradan günü tamamladı. Gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar hakkında detaylı bilgiler

14 Şubat 2018, Çarşamba 18:27
14 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın, günü 162.20 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar'sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 162,20 liradan alınan gram altın 162,40 liradan,


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


526 liradan alınan yarım altın 536 liradan ve 263 liradan alınan çeyrek altın 268 liradan satıldı.


TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 51 liradan alınan tam altın bin 72 liradan, bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 93 liradan satıldı.


ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?


Dün gram altın 162 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.087 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.
 

DOLAR NE KADAR OLDU?


ABD'de açıklanana kritik enflasyon verisinin ardından dolar/TL yükseldi. Euro/TL gün içinde 4,72'yi aşarak tarihi rekor kırdı. 

Veri öncesinde gün boyu 3,79-3,80 civarında hareket eden dolar/TL 3,82'nin üzerine çıktı. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de verinin ardından 89,94'e yükseldi. 



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