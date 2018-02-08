14 Şubat'ta sevgiliye 'yerli' gül

"Türkiye'ye yetecek gülümüz var"

"Hafta içine rastlaması satışları artırır"

Nazlı Erdol

kesme çiçek üretiminin önemli bölümünün karşılandığı'deöncesi mezatlarda hareketli günler yaşanıyor.İzmir Borsası'na sabahın erken saatlerinde gelen üreticiler ve çiçekçiler, "çiçekçinin bayramı" olarak nitelendirilen Sevgililer Günü'ne ürün yetiştirmek için çaba sarf ediyor.Her gün yüzlerce çiçeğin satış işleminin yapıldığı borsada Sevgililer Günü öncesi ise özellikle gül ve karanfilde yoğunluk yaşanıyor.Geçen yıl olumsuz iklim koşullarından dolayı önemli miktarda gül ithal etmek zorunda kalan çiçekçiler, bu sene ise uygun hava koşullarının etkisine bağlı verimin artmasıyla yerli güle döndü.Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, gül üreticilerinin tüm yıl beklediği 14 Şubat öncesi piyasanın hareketlendiğini, mezata gelen ürünün bol ve kaliteli olması nedeniyle iyi bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.Türkiye'de her yıl çiçek ithalatı yapıldığını ancak iç piyasada yeteri üretim olmadığı dönemlerde bu oranın arttığını kaydeden Kış, geçen yıl İzmir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Menderes'teki seraların büyük bölümünün çöktüğünü, bunun da üretimi önemli ölçüde düşürdüğünü dile getirdi.Geçen yıl ihtiyacın önemli bölümünün ithalatla karşılandığını aktaran Kış, "Geçen yıl havaların soğuk gitmesi ve kar yağması İzmir'deki seralarımızda büyük sıkıntıya yol açmıştı ve ithalatta bir artış vardı ancak şu anda tüm Türkiye'ye yetecek yerli kırmızı gülümüz mevcut. Yerli üretim güllerin kalitesi ve çeşitliliği, ithal gülleri yakaladı. Sevgiler Günü'nde Türkiye genelinde 12 milyon adet gül satılmasını bekliyoruz."Gül fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirten Kış, gülün fahiş fiyatlarla satıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydetti.Gülün kalitesine göre 7,5 lira ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla alıcıya sunulacağına değinen Kış, yerli üretimin fiyatları olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.Bu yılın hafta içine rastlaması nedeniyle çiçek satışlarının yüksek olacağını düşündüklerini de kaydeden Kış, çiftlerin hafta sonuna rastlayan'nü yemek yiyerek kutlamayı tercih etmesininsatışlarını düşürdüğünü kaydetti.Oda Başkanı Kış, 14 Şubat'ta e-ticaret sitelerinin satışlarının çiçekçi esnafını zor duruma düşürdüğünü, pazar kaybı nedeniyle çok sayıda esnafın dükkanını kapatmak durumunda kaldığını öne sürdü.