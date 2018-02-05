14 Şubat’ta yaşamınıza güzellikler dokunsun

Elif Bayram

Geniş ürün yelpazesi ve fonksiyonel tasarımlarıyla kadınların yaşamına kişisel bakım ürünleriyle güzellikler katan Arzum, Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizi mutlu etmenize yardımcı olacak. Bakımına özen gösteren kadınların vazgeçilmez bir parçası olan Arzum, Bellissima serisinden Bellissima Saç Düzleştirici ve Superstar saç düzleştirici fırça ile Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizin ışıltısına ışıltı katacak.Hareketli plakaları ile eşit basınç ve ısı uygulayarak saçın daha etkin düzleşmesini sağlayan Arzum Belissima saç düzleştirici, pratik kullanımıyla da büyük kolaylık sağlıyor. Keratin katkılı seramik plakaları sayesinde saçların zarar görmesin engelleyerek daha esnek ve ipeksi saçlar elde etmenize imkan sunuyor. Özel yuvarlak tasarımıyla saçınızı düzleştirmenin yanı sıra mükemmel bukleler de elde etmenizi sağlayan Bellissima saç düzleştirici, sevdikleriniz için mükemmel bir hediye alternatifi oluyor.14 Şubat Sevgililer Günü’nün bir diğer hediye alternatifi düz ve bakımlı saçlardan vazgeçemeyenler için Arzum Superstar saç düzleştirici fırça oluyor. İyon teknolojisi sayesinde saçları tararken düzleştiren ve parlaklık katan Arzum Superstar, bakımına önem veren kadınların beğenisini kazanıyor. Saçın elektriklenmesini önleyerek pürüzsüz bir düzleştirme deneyimi sunan ürün, seramik kaplı dişleriyle saçın dokusuna herhangi bir zarar vermeyerek yeniden hacim kazanmasını sağlıyor. Superstar, inci ve siyah renk seçeneği ile birlikte şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.