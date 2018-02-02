140 kişilik işe binlerce Suudi kadın başvuru yaptı



140 KİŞİLİK KONTENJANA 107 BİN KADIN BAŞVURDU



BAŞVURU ŞARTLARI

KADINLARIN İŞ GÜNÜNCEKİ ORANI ARTTIRILMAK İSTENİYOR

ÇALIŞAN KADIN SAYISI YÜZDE 130 ARTIŞ GÖSTERDİ

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Gizem Yetil

Suudi Arabistan'da yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Pasaport Genel Müdürlüğü'nün ilk kez havalimanı ve sınırlarda kadın personel işe alacağını duyurmasının ardından ülkedeki kadınların başvuru sayısı yetkilileri şoke etti.Sputnik'in haberine göre; müdürlüğün 1 hafta önce internet sitesinde açıkladığı 140 kontenjan için 107.000 kadın başvuru yaptı. Müdürlüğün verdiği ilanın görüntülenmesi de 600.000'i aştı.Yerel haber ajansları yetkililerin bu kadar fazla başvuru beklemediğini ancak başvuruları belirtilen şartlara göre incelediklerini duyurdu.Başvuru yapan kadın adayların lise ya da muadilinden mezun olmaları, Suudi Arabistan vatandaşı ve 25 ila 35 yaş aralığında olması gerekiyor. Ayrıca adayların askerlik hizmeti açısından tıbbi engelinin olmaması gerektiği de kaydedildi.Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı ve ekonomiyi petrole endeksli olmaktan çıkarıp çeşitlendirme amacındaki 'Vizyon 2030' programı ile kadınların iş gücündeki oranı arttırılmak isteniyor.Geçen ekim ayında ülkede kadınlar için 80.000 iş yaratılmış, aynı ay ülke tarihinde ilk kez Hava Trafiği Hizmetleri Şirketi'nde (SANS) kadın trafik kontrolörlerinin işe alınmasının planlandığı duyurulmuştu.Ülkedeki resmi rakamlara göre özel sektörde çalışan Suudi kadınların sayısı 2012-2016 arasında yüzde 130 oranında artış gösterdi.