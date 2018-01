15 - 21 Ocak 2018 haftalık burç yorumları

15 OCAK PAZARTESİ

16 OCAK SALI

17 OCAK ÇARŞAMBA



18 OCAK PERŞEMBE

19 OCAK CUMA

20 OCAK CUMARTESİ

21 OCAK PAZAR

Gizem Burcu

17’si sabahı Oğlak burcunda yeni ay gerçekleşirken Venüs de tanıklık ediyor olacak.Oğlak, akılcı, mantıklı ve gerçekçi adımlarla ilerlemeyi sever, duygudan yoksun davranmaya meyillidir. Venüs’le etkileşimli bu yeni ay duyguları derinden etkileyecek, kafamızı karıştıran ilişkilerle ilgili netlik kazandıracak aynı zamanda da korkularımızla yüzleştirecek.Kafamızda kurguladığımız şeylerle ilgili netlik kazanacağız, bu ilişkiyi istiyorum veya bu ilişki benim içim kötü ayrılmalıyım. Bu adam beni oyalıyor bununla yüzleşmeliyim veya ben bu adamı çok seviyorum sorumluluk almalıyım gibi net ve yeni kararlar aldırtacak... İlişkiniz yoksa yeni insanlarla tanışabilir, ilişkiye başlayabilirsiniz. Pamuk ipliğine bağlı ilişkiler netlik kazanıyor olacak... Bu durumda ayrılıkla karşılaşabilirsiniz lakin üzülmeyin bu sizin hayrınıza olacak... Bağımlılıklardan kurtulmamız ruhumuzu besleyecek yegane şeydir.Bu süreçte sadece ilişkilerle ilgili değil iş hayatıyla da ilgili gelişmeler ön planda olacak. Yeni girişimler için uygun bir hafta, özellikle yapmak istediğiniz projeleri ön plana çıkarabilecek enerjiye sahip olacaksınız. Bu süreçte aklınıza çok iyi fikirler gelebilir; ilham perinizi dinlemeyi ihmal etmeyin.Koç: Sevgili koçlar iletişimde krizlere dikkat edilmeli. Aileniz ve kardeşlerinizle olan iletişimlerde baskı unsuru varsa tepkilerinizi kontrol edemeyebilirsiniz.Boğa: Sevgili boğalar gelen davetlere programlarınızda yer açın ve günün tadını çıkarın. Ekonomik sıkıntılarınızla ilgili çözümler ile karşılaşabilirsiniz.İkizler: Sevgili ikizler aşk hayatınızla ilgili dikkat etmeniz gereken durumlar oluşabilir. İstemeden söylediğiniz bazı sözlerin geri dönüşü olmayabilir.Yengeç: Keyiflerin yerinde olduğu bugünü karamsar düşüncelerle bozmayın. Sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.Aslan: Aileniz ve kariyerinizi ilgilendiren önemli konular önünüze gelebilir. Bazı durumlar sizi farklı bir sorumluluk duygusuna yönlendirebilir.Başak: Hayal kırıklıklarınızı ve beklentilerinizi bir kenara bırakın. Geçmişe takılıyaşamayın.Terazi: Kararsız kaldığınız bazı durumlara karşı netliğinizi korumalısınız. Aşkta ve sosyal yaşamda bazı iyi niyetlerin de yanlış anlaşılması mevcut.Akrep: Uluslararası çalışmalarınız var ise bunlarla ilgili gelişmeler söz konusu. Partnerinizin desteği ile kariyer hayatınızda yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz.Yay: Ruhsal anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz özel bir gün. Aşk hayatınızda ki hoş ve romantik adımlar ruhunuza iyi gelecektir.Oğlak: Kariyeriniz ile ilgili ani kararlardan kaçınmalısınız. İşinize gösterdiğiniz özveriyi biraz da özel yaşantınıza göstermelisiniz.Kova: Duygusal dünyanızda kendi gerçeklerinizle yüzleşebilirsiniz. Çalışma ortamınız ya da iş arkadaşlarınız ile ilgili sorumluluklar gündeminizde olabilir.Balık: İsteklerinize ulaşabilmek adına yeterli enerjiye sahipsiniz. Arkadaş çevrenizde sizin verdiğiniz kararların uygulanması için baskıda bulunabilirsinizKoç: Bugün aile hayatınızda huzuru yakalayabileceksiniz. Özel yaşamınızda evlilik teklifi alabilir uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir düşünüzü gerçeğe çevirebilirsiniz. Yeter ki içinizdeki güce inanın.Boğa: Sevgili boğalar aşk hayatınızda gerginliklere ve ani kararlarla ayrılıklara sebep olacak davranışlar içinde bulunmamanıza dikkat etmeniz için uyarıyoruz sizleri.İkizler: Sevgili ikizler bugün oldukça güçlü hissedeceğiniz bir güne işaret etmekte. Her türlü zorluğu alt edecek ve sorunlarınızı çözüme kavuşturabileceksiniz. Duygusal konularda duyarlı olmalı tartışma yaratacak davranışlarda bulunmamalısınız.Yengeç: Manevi değerlerinizin yükseleceği ruhsal yorgunluklarınızdan arınacağınız özel bir gündesiniz. Bugün işinizle ilgili yaptığınız her şey insanların dikkatini çekecek ve doğal olarak başarılı olacaksınız.Aslan: Bugün finansal konularda şans sizden yana. Özel yaşamınızda ise duygusal davrandığınız takdirde her şey olumlu ilerleyecek. Öfke ve geçmişle hesaplaşma sizleri sadece daha fazla zora sokacaktır. Günün enerjisi ile aşk hayatınızda şanslı etkilerle karşılaşabilirsiniz.Başak: Bugün büyük faydalar getirecek fırsatlarla karşılaşacaksınız gibi. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgili ile uyumlusunuz. Kendinizi bulutların üstünde hissedecek ve sevdiğinize aşkı da hissettireceksiniz.Terazi: Bugün sabah saatlerinde yaşanacak karşılaşmalarla hayatınızı olumlu yönde değiştirecek sürpriz gelişmeler yaşayacağınıza dikkat çekmekte. İş ve özel yaşamınızda büyük bir değişim enerjisi sizi karşılarken eskiye takılıp kalmaktan vazgeçin ve hayatın rüzgarına karşı koymadan teslim olun. Bugün aşk hayatınız güzel etkilerle dolu.Akrep: Bugün son derece gergin hissedebilirsiniz ve işinizle ilgili istemediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Finansal konularda gerginlikler yaşamamak için HAYIR demeyi bilmelisiniz. Gizli oyunlar ve yanılacağınız gelişmeler söz konusu olabilir.Yay: Bugün finansal konularda gecikmeler gerginlikler söz konusu olabilir, sizlere önerim haklı olsanız bile ısrarcı olmayın. Beklentilerinizin istediğiniz anda olmaması telaşa kapılarak hatalar yapmanıza neden olabilir, dikkatli davranın.Oğlak: Bugün kendinizi gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz Olabildiğince sakin olmalı öfkenin esiri olmadan hareket etmelisiniz. İşinizle ilgili konularda sizi ilgilendirmeyen konularda sakin davranın ve kimsenin sizi yanlış bir yola sokmasına izin vermeyin.Kova: Bugün yüreğinizi aşkın sıcaklığı sizi anlayan ruhunuzu sevgiyle yücelten özel bir insanla buluşturabilir. Bitmek üzere olan ilişkinize yeni bir şans verebilir ve ilişkinizi iyileştirebilirsiniz. İş hayatınızda ise önemli kararlar vermeden önce bir kez daha düşünmeli ayrıntılara önem vermelisiniz.Balık: Sevgili balıklar işinizle ilgili konularda önemli bir sorununuz ortadan kalkacak ve kendinize yeni bir yol çizebileceksiniz bugün dikkat etmeniz gereken en önemli konu başkalarının avukatlığına soyunup müdafaa etmemek olmalı.Koç: Sevgili koçlar bugün eğitim hayatınızda konsantrasyon güçlüğü yaşayabilir, bildiğiniz konuları telaştan unutabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise evli Koç’lar eşinize adil davranmalı ve sevginizi ifade etmeli ona daha fazla vakit ayırarak yüreğinizdeki yerini ona tüm benliğinizle hissettirmelisinizBoğa: Sevgili boğalar bitmiş bir ilişkiyi sürdürme çabalarınızın sonuç vermeyeceğini görmeli kendinizi daha fazla yıpratmadan kararlı davranmayı başarmalısınız. İş hayatınızda ise şans sizden yana; başkalarından alacağınız destek yeni kazanç kapılarını aralayacak sizlere, tüm dikkatinizi işinize vermeli ve gelen her fırsatı değerlendirmelisiniz.İkizler: Sevgili ikizler yaşamınızda kötü bir dönemin bitişi yeni ve olumlu bir dönemin başlangıcı sizler için. Evli ve birbirine gönül bağı kuvvetli olanlar aşkınıza sevginize sahip çıkın söylenenlere takılıp kalmadan kalbinizin sesine kulak verin.Yengeç: Sevgili yengeçler finansal konularda şanslı bir gündesiniz. Özel hayatınızda şaşıracağınız olumsuz haberler alabilir, eşinizin ailesi yüzünden gerginlikler yaşayabilirsiniz.Aslan: Sevgili aslanlar aşk hayatınızda gerginliklere ve ani kararlarla ayrılıklara sebep olacak davranışlar içinde bulunmamaya dikkat etmeniz lazım bu ara. Hırçınlıklarınız ve ben merkezli düşünmeniz ilişkilerinizde daha önce yaşadığınız hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekleyecektir.Başak: Sevgili başaklar iş hayatınızda sıkıntıların son bulacağına inanıyorum. Kendinize olan inancınıza güvenin ve ilerleyin. Özel yaşamınızda ise yeniden yapılanma sürecindesiniz. Üzüntü ve kaygılar sona eriyor, AŞK hükmünü en ihtişamlı hali ile sürmeye başlıyor.Terazi: Sevgili teraziler güne gördüğünüz bir rüyanın tesiri ile başlayabilir ve hayatınızı her yönü ile sorgulamaya başlayabilirsiniz. Bu rehber bir rüya olup hayatınızı iyileştirmeniz için size sunulmuş evrensel bir armağandır belki de. Yeni bir başlangıç ve güzellikler için…Akrep: Sevgili akrepler, bugün hemen her konuda içtenliğiniz iletişime verdiğiniz önem iş hayatınızda zor olarak değerlendirdiğiniz konularda bile son derece etkili olacak sonuçlar almanızı sağlayabilir.Yay: Sevgili yaylar işlerinizi toparlayıp yenilerine yer açabilirsiniz. Çalışmak sizleri daha güçlü kılacak başarılı çıkışlarla bulunduğunuz konumun en iyisi siz olacaksınız. İnancınız, güveniniz ve bilgi birikiminiz sizleri yukarılara doğru taşıyorOğlak: Sevgili oğlaklar bugün iş ve eğitim hayatınızda kendinize yeni bir yol çizebilir yeni başlangıçlarla hayatınızı yeniden şekillendirebilirsiniz, sizlere önerim içinizdeki sesi dinleyerek doğrularınızı bulun ve peşinden gidin.Kova: Sevgili kovalar bugün işinizle ilgili konularda sağ duyulu davranmalı ve tereddütte kalmadan hareket etmelisiniz. Yaptığınız işle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilir finansal konularda birden fazla fırsatla karşılaşabilirsinizBalık: Sevgili balıklar iş ve özel yaşamınızda arınıp hayal kırıklıklarınızı ve olumsuzlukları ardınızda bırakabilirsiniz. Sağlığınıza önem vermeli, yeteneklerinize ve değerlerinize sahip çıkmalısınız.Koç: Sevgili koçlar bugün karşılaştığınız kişi ya da olaylara karşı sakinliğinizi koruyarak hareket etmeniz yönünde destekliyorum sizleri. İşinizle ilgili konularda güçlü tavrınızı ortaya koymalı, emeğinize sahip çıkmalısınız.Boğa: Sevgili boğalar zorlu bir dönem kapanıp yeni, sağlıklı, zengin ve aşk dolu bir dönem başlıyor. Ruhunuzu yüceltip gerçek saflığa erişeceksiniz. Başarılı ve mutlu olmanız için neyin iyi neyin kötü olduğunun farkına varacaksınız.İkizler: Sevgili ikizler bugün duygusal konularda enerjinizi yükseliyor. İş ve özel yaşamınızda radikal kararlar alabilir daha önce cesaret edemediğiniz konularda büyük bir cesaret içinde önemli ve başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz.Yengeç: Bugün işinizle ilgili konularda oldubittiye getirilecek anlaşmalardan başlangıçlardan uzak durmalı, kararlı ve ciddi tutumunuzu sergilemekten çekinmemelisiniz. İşinizle ilgili yeni ve olumlu gelişmeler yaşayabilir kendinizi geliştirebileceğiniz önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.Aslan: Bugün yakın çevrenize karşı her zamankinden daha duyarlı olmayı başarabilirseniz iş hayatınızda sizin için çok olumlu sonuçlar getirebilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İstediklerinizi gerçekleştirmek için ısrarla mücadele etmelisiniz.Başak: İş hayatınızda yeni fırsatlarla karşılaşırken gizli düşmanlarınızın ve rakiplerinizin kendi kazdıkları kuyunun içinde çırpınışlarını da şahitlik edebilirsiniz. Siz hedeflerinize kitlenin, başarılarınız başkalarını rahatsız etmeye devam ederken siz kalbinizin yüceliğinin başarılarını sevinçle karşılamaya devam edin.Terazi: Bugün iletişim de yaşanacak aksaklıklara karşı dikkatli olun. Yanlış anlaşılabilir kendi kendinizi zor bir duruma sokabilirsiniz.Akrep: Bugün eş ya da sevgilinizle tartışmalar yaşayabilir kendinizi haklı görerek baskın tavırlarınızla üzücü olabilirsiniz dikkatli olun ve öfkenizin sevginizin önüne geçmesine izin vermeyin. Ailevi konularda da ön yargılı tavrınızdan bir an önce uzaklaşmalısınız.Yay: Bugün aile bireyleriniz aracılığı ile girişimlerde bulunabilir; yeteneklerinizi hayata geçirebilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili kendinizi tanıtmak, için fırsatlarla dolu bir gün. Bu kolaylık size maddi getiriler de sağlayabilir.Oğlak: Bugün kendinize dikkat etmeli, geçmeyen ağrılarınız için doktora başvurmalısınız. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın yaşadığı sorunlarının suçlusu sizmiş gibi davranması ona olan sabrınızı tüketebilir, ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz.Kova: Bugün yapmakta olduğunu işle ilgili haksız eleştirilerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Bugün iletişim de yaşanacak aksaklıklara karşı dikkatli olun. Gönderdiğiniz bir mail, kargo veya evrak yerine ulaşmayabilir ve aksiliklerle karşılaşabilirsiniz.Balık: Bugün zorlandığınız konulara tahammül etmekte zorlanabilir duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün sabırlı olma zamanı; yaşamınızda da beraber olduğunuz eş ya da sevgilinizin desteğiyle zorlukları aşabilir gerçek anlamda huzuru yakalayabilirsiniz.Koç: Bugün kendinizi tahammülsüz bir ruh hali içinde bulabilir, duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise umudunuzu kaybedip bittiğini düşündüğünüz bir ilişkinizle ilgili yaşanacak olumlu gelişmelerle kanayan yaranızı aşkla sarabilirsiniz.Boğa: İş hayatımınız da diplomatik davranmayı, kendi kaderinizi ellerinizle şekillendirmeyi, hedefler belirleyerek bunların üstüne gitmeyi kendinize amaç seçmeli ve bu doğrultuda ilerlemelisiniz.İkizler: Deneyimlediğiniz zorlukların farkındasınız. Köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvayacağınız sizi engelleyen tavırlarınızdan insanlardan uzaklaşacağınız bir sürecin başlangıcındasınız.Yengeç: Bugün yakınlarınızla ilişkilerinizde arkadaş ya da akrabalarınız görüşlerinizi net bir şekilde ifade etmeli ve rahatsızlık duyduğunuz tüm konuları muhataplarının yüzüne karşı söylemelisiniz.Aslan: Özel yaşamınızda da olan sizleri cesaretli kararlar almaya teşvik edecek. Beraberliğinde sorun yaşayanlar ilişkilerini sonlandırırken uyumlu bir beraberlik içinde olanlar evlilik kararı alıp ilk adımı atabilirler.Başak: Bugün özel yaşamınızla ilgili konularda her zaman olduğunuzdan daha hassas davranmalısınız. Kırıcı sözleriniz eş ya da sevgilinizden daha once duymadığınız sözler duymanıza sebep olabilir.Terazi: Şayet ikili ilişkileriniz bozulsun istemiyorsanız bugün çokbilmiş davranışlar içine girmekten uzak durmalısınız.Akrep: Kariyeriniz ve işinizle ilgili konularda kendinizi nasıl daha fazla geliştirebileceğinizi neleri ortaya koyup başarıya giden yolda hızla ilerleyebileceğinizi bugün birlikte olduğunuz insanların önerileri ile belirleyebilirsiniz. .Yay: Zihniniz bugün çalışanlar ya da iş arkadaşlarınızdan dolayı fazlası ile yorulabilir. Meditasyon ya da ruhsal çalışmalarla enerjinizi dengelemelisiniz. İş yerinde yaşanan gerginliği evinize taşımayın aile huzurunuz sizin haksız tepkilerinizle sarsılabilir.Oğlak: Bugün maddi konularda aile bireyleri ya da yakınlarınızla sorunlar yaşanabilir. Beklenmedik harcamalar zor durumda kalmanıza ve yapabileceklerinizin üzerinde istekleri ile baskı kuran yakınlarınıza karşı kendinizi baskı altında hissetmenize neden olabilir.Kova: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin seslerinin yükselmesine aynı şekilde karşılık verebilir ve uzun zamandır içinizde biriken öfkeyi dışarıya vurabilirsiniz.Balık: Güvendiğiniz insanlar sizi yarı yolda bırakabilir ve başkalarının avukatlığını yaparken siz işinizden olabilirsiniz. Eş ya da sevgilinizin kardeşinin sebep olacağı stresler söz konusu olabilir.Koç: Bugün işinizle ilgili konularda sağduyulu davranmalı ve eleştirileri yapıcı yönde değerlendirmelisiniz.Boğa: Bugün isyankâr davranışlardan uzak durun ve size uzatılan yardım elini boş bırakmayın. Özel yaşamınızda ise yoğun ve coşkulu gelişmeler sevginin gücünün nelere kadir olduğunu deneyimlemenizi sağlayacak.İkizler: Bugün iş hayatınızda arayışlarınız olumlu sonuçlar verecektir. İşinizle ilgili her konuyu ve zamanı akıllıca değerlendirmeli kendi şansınızı yaratmalısınız.Yengeç: Bugün iş hayatınızda kendi belirlediğiniz doğrultuda girişimler yapmayı denerseniz olumlu sonuçlar alacak, gelirlerinizde önemli bir artış sağlayabileceksiniz.Aslan: Bugün yıllardır istediğiniz değerli bir şeylere sahip olabilirsiniz. Bu bir ev ya da araba olabileceği gibi özel yaşamınızda sevdiğiniz insanla alacağınız evlilik kararı da olabilir.Başak: Moralinizi yükseltecek enerjilerle dolu keyifli bir gün karşılıyor sizleri. Finansal konularda beklenmedik kazançlar söz konusu olabilir.Terazi: Bugün özel yaşamınızda sevgilinizin her dediğinize muhalefet etmesine tahammül göstermekte zorlanabilir ve ilişkinizle ilgili umutsuzluğa kapılabilirsiniz.Akrep: İş hayatınızda yaşanacak bu hızlı ve şanslı gelişmeler için şükredeceksiniz. Özel yaşamınızda ise sevdiğiniz insanın yaşadığı sıkıntılara karşı yanında olmanız ve sevginiz onu güçlendiriyor ve yaşadıkları ile mücadele etmesini kolaylaştırıyor.Yay: Bugün biriken borçlarınızı temizleyeceğiniz imkânlarla karşılaşabilirsiniz. Sizlere önerim hızlı düşünün hızlı kararlar verin ve refaha çıkmanın huzurunu doyasıya yaşayın.Oğlak: Son derece heyecanlı ve coşkulu bir gün sizleri karşılamakta. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da şans sizden yana. İstikrarlı keyifli ve özel bir gündesiniz.Kova: Bugün iş ve özel yaşamınızda ki başvurularınız mutlaka kabul görecektir. Özel yaşamınızda eşinizin size olan sevgisini göstermesine izin verin. .Balık: Bugün kendinizi kontrol altına alın ve aşırı harcama meylinizi frenleyin. Aşırı iyimserliğinizi dengelemelisiniz. Gökler bugün risk alma isteğiniz oldukça yüksek olabileceğine işaret etmekte.Koç: Kendinizi yenilemeniz ve yeni bir düzende yaşamınızı sürdürmeniz için sizleri güzel enerjileriyle harekete geçiriyor. Eski ve artık işe yaramaz olan her şeyin geride bırakılması gereken bir gün sizler için.Boğa: Bugün iş ve eğitim hayatınızda alacağınız destek ve güven sayesinde isteklerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak etkiler hakim.İkizler: Bugün alacağınız haberler canınızı sıkabilir özellikle kendi yakınlarınızın iğneleyici ve ben merkezli sözlerine karşı kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. .Yengeç: Bugün duygusal konularda son derece kırıcı davranışlar sergileyebilirsiniz karşınızdaki insana savunma hakkı vermeden suçlamalarda bulunup gerginlikler yaşamanız olası. Kızdığınız her hangi bir olayın acısını sevdiklerinizden çıkartmamalısınız.Aslan: Bugün kendi yakın arkadaşlar ve kan bağınız olan kişilerle yüzleşmeler yaşayacaksınız. Bugüne kadar inanıp değer verip her ne olursa olsun yanında yer aldığınız kişilerin diğer yüzleriyle karşılaşacaksınız.Başak: Bugün yakın çevrenizle ilişkileriniz önem kazanacak işinizle ilgili önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün kendinize güvenin ve kimsenin etkisinde altında kalmadan cesur adımlar atın eğer tereddütler yasarsanız gelen şansı değerlendiremeyebilir sonrasında büyük pişmanlıklar yaşayabilirsinizTerazi: İş hayatınızda profesyonelliğinizi geliştirebileceğiniz arayışlarınız olumlu sonuçlar verecektir. Yurt dışı ile bağlantılı konular gündeminize gelebilir. Bu konunuzla ilgili bir eğitim olabileceği gibi bir iş anlaşması da olabilir.Akrep: Bugün ailevi konularda karşılaşacağınız problemlere yönelik çözüm önerileriniz kabul görecektir. Özel yaşamınızda ise ilişkinize biraz daha özen göstermeli sevginizi söz ve davranışlarınızla ortaya koymalısınız.Yay: Bugün iş hayatınızla ilgili konularda başkalarının değil kendi çizdiğiniz yolda ilerleyin ve sizin için olumlu gelişmeleri negatif tarafıyla düşünen insanlardan uzak durun. Özel yaşamınızda ise sürpriz gelişmeler sizleri bekliyor.Oğlak: Çalışma arkadaşlığı yaptığınız kişilerle, eleştiriden uzak ve ılımlı bir şekilde anlaşmaya çalışmanız bugünün anahtarıdır.Kova: Bugün orijinal düşünceleriniz hak ettiği değeri görecektir iş hayatınıza. Özel yaşamınızda kendi ailenizi ilgilendiren meselelerle ilgilenecek alım satım gibi konularda ortaklaşa hareket etmenin karını hep birlikte elde edebileceksiniz.Balık: Bugün diyete başlayabilir bedeninize ruhunuza iyi gelecek aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda da beklemediğiniz kişilerin öneri ve teklifleri kariyer hayatınızda önemli gelişmelerle karşılaşmanızı sağlayabilir.