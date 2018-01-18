SON DAKİKA

15 aylık bebeği öldüren bakıcı duruşmada konuşmadı

Berlin’de ikisi de çalışan iki çocuklu çift, çocuklarına bakması için bir bakıcı tuttu. Ama bakıcı 15 aylık bebeklerini öldürdü. Thi L. adlı Vietnamlı bakıcı şimdi yargı önünde

15 aylık bebeği öldüren bakıcı duruşmada konuşmadı
15 aylık bebeği sallayarak ve başını sert bir yere vurup ölümüne neden olmakla suçlanan Thi L., ilk duruşmada hiç konuşmadı.

Sanık bakıcının savunma avukatı, “Bugün açıklama yok” dedi. 

Sanık temmuz ayından beri cezaevinde yatıyor.

BAKICININ DA 2 ÇOCUĞU VAR


Vietnamlı bakıcının kendisi de iki çocuk annesi. Çocukları Vietnam’da yaşıyor. 2016’da bir aylık vizeyle Almanya’ya geldi. Memleketlileri Almanya’da bakıcı olarak kalmasını sağladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ


Thi L., Berlin’in Marzahn semtinde bir ailenin iki çocuğuna bakıcı olarak işe başladı. Olayın yaşandığı gün 3 yaşındaki kız çocuğu yuvada bulunuyordu.

Bakıcı, 15 aylık küçük çocukla evdeydi. Akşam çocuk fenalaşınca, komşunun kapısını çaldı.

Çocuğu baygın gören komşusu, hemen doktor çağırdı. 

Doktor ise polise haber verdi. Tanık olarak dinlenen doktor, evde birkaç kişi gördüğünü, dil sorunu nedeniyle anlaşamadıklarını anlattı. 
Duruşmaya 26 Ocak’ta devam edilecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gine'de hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltında

Gine'de hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltında
2018 Hasselblad Masters Awards sahiplerini buldu

2018 Hasselblad Masters Awards sahiplerini buldu
Rusya'da anne ve baba öz kızlarına yıllarca cinsel istismarda bulundu

Rusya'da anne ve baba öz kızlarına yıllarca cinsel istismarda bulundu
Merkel'in fotoğrafıyla oynayıp şirketinin tanıtımını yaptı

Merkel'in fotoğrafıyla oynayıp şirketinin tanıtımını yaptı

Son dakika! Suriye'den çok sert ABD çıkışı

Son dakika! Suriye'den çok sert ABD çıkışı
ABD Başkanı Donald Trump yalan habercilik ödüllerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yalan habercilik ödüllerini açıkladı
Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü

Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü
Batı Şeria'daki çatışmada Filistinli bir genç şehit oldu

Batı Şeria'daki çatışmada Filistinli bir genç şehit oldu
Bahamalar'da 6 yolcunun olduğu uçak kayboldu

Bahamalar'da 6 yolcunun olduğu uçak kayboldu
Kudüs’te Türk Film haftası başlıyor

Kudüs’te Türk Film haftası başlıyor
İsveç’te kaçan minibüs polis aracına çarptı

İsveç’te kaçan minibüs polis aracına çarptı