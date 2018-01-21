15 dakika kuralı: Okul servislerine güvenlik ayarı!

RİSKSİZ YOL SEÇİMİ

İZİN BELGESİ ALINACAK

ŞOFÖR SİGORTALI OLACAK

Nazlı Erdol

Okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin, servisle taşınmalarına ‘’ ayarı getirildi. Okul, artık okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek. Öğrenciler evden daha erken alınarak, okula erken bırakılmayacak.), servislerle ilgili belirlediği yeni kuralları, dün il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Buna göre; öğrencilerin, ders bitiminde de 15 dakikadan fazla bekletilmeden evlerine dönmeleri sağlanacak. Okul servis araçlarının güzergahı tespit edilirken, tehlikeli ve kalabalık değil, öğrencilerin riske girmeyeceği noktalar ve yollar tercih edilecek.Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergahlarda çalıştırılan araçlar arasında komisyon tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılabilecek. Taşımacı, şehiriçinde izleyeceği güzergah için belediyeden izin alacak. Bakanlık ya da valiliğin yaptığı mesai veya eğitim saatleri değişikliğine taşımacı da uyacak.Taşımacı, şoför ve yanındaki diğer çalışanları sigorta yaptıracak. Öğrencilerin araçlara binmesi veya inmesi sırasında trafikteki diğer araçların öğrenciler için tehlike oluşturmayacak şekilde duraklamasını sağlamak amacıyla ‘DUR’ işaret levhası mutlaka yakılacak. Sözleşmede yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda tek taraflı sözleşme feshedebilecek.