İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

15 dakika kuralı: Okul servislerine güvenlik ayarı!

Son zamanlarda okul servis şoförlerinin karıştığı kavgalı olaylar ve çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine, harekete geçildi. Öğrenciler, ders başlangıcından 15 dakika önce okula teslim edilecek

15 dakika kuralı: Okul servislerine güvenlik ayarı!
Okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin, servisle taşınmalarına ‘güvenlik’ ayarı getirildi. Okul servis araçları, artık okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek. Öğrenciler evden daha erken alınarak, okula erken bırakılmayacak.


 

RİSKSİZ YOL SEÇİMİ


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), servislerle ilgili belirlediği yeni kuralları, dün il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Buna göre; öğrencilerin, ders bitiminde de 15 dakikadan fazla bekletilmeden evlerine dönmeleri sağlanacak. Okul servis araçlarının güzergahı tespit edilirken, tehlikeli ve kalabalık değil, öğrencilerin riske girmeyeceği noktalar ve yollar tercih edilecek.
 

İZİN BELGESİ ALINACAK


Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergahlarda çalıştırılan araçlar arasında komisyon tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılabilecek. Taşımacı, şehiriçinde izleyeceği güzergah için belediyeden izin alacak. Bakanlık ya da valiliğin yaptığı mesai veya eğitim saatleri değişikliğine taşımacı da uyacak.
 

ŞOFÖR SİGORTALI OLACAK


Taşımacı, şoför ve yanındaki diğer çalışanları sigorta yaptıracak. Öğrencilerin araçlara binmesi veya inmesi sırasında trafikteki diğer araçların öğrenciler için tehlike oluşturmayacak şekilde duraklamasını sağlamak amacıyla ‘DUR’ işaret levhası mutlaka yakılacak. Sözleşmede yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda tek taraflı sözleşme feshedebilecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bitcoin için son uyarı: Her an çökebilir

Bitcoin için son uyarı: Her an çökebilir
Paralar Mobil’e akıyor 

Paralar Mobil’e akıyor 
Coğrafi işaret için sırada kiraz var

Coğrafi işaret için sırada kiraz var
Zara'nın Türkiye'den çıkacağı iddia edilmişti! Yeni planları belli oldu

Zara'nın Türkiye'den çıkacağı iddia edilmişti! Yeni planları belli oldu
Sömestr başladı, havalimanları ve otogarlar doldu

Sömestr başladı, havalimanları ve otogarlar doldu

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
217 bin emekli ikramiye alacak

217 bin emekli ikramiye alacak
Emeklilikte yüksek maaşın formülü

Emeklilikte yüksek maaşın formülü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Gazprom, TürkAkım'ın ikinci hattı için izin aldı

Gazprom, TürkAkım'ın ikinci hattı için izin aldı
Fitch, Türkiye ofisini kapattı

Fitch, Türkiye ofisini kapattı