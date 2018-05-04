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15 dakikalık yağmur yolları nehir yatağına çevirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu yağışı kenti adeta göle çevirdi. 15 dakika süren ve metrekareye 24.6 kilogram yağışın düştüğü kentte 3 katlı bir evin ise çatısına yıldırım düştü

15 dakikalık yağmur yolları nehir yatağına çevirdi
Akşamüzeri Karabük Safranbolu ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur yağması nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Aniden bastıran ve 15 dakikada süren şiddetli yağış sonrası kentin birçok bölgesinde yollar adeta nehir yatağına dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sonrası bazı sitelerin bahçeleri ise, tıkanan kanallar nedeniyle dere yatağına döndü. 

EVİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ


Öte yandan Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi Esen Sokak’ta bulunan bir evin çatısına, sağanak yağmurun etkili olduğu akşam saatlerinde yıldırım düştü. Rasim Topsakal'a ait üç katlı evin çatı katı düşen yıldırım sonucu alev aldı. İhbar üzerine gelen itfaiye, yangını söndürdü. Evde maddi hasar oluşurken olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. 

YAĞIŞ ARALIKLARLA DEVAM EDECEK


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer’de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Ürkmezer, kentte aniden dolu ve yağmur yağışı altında kaldığını söyleyerek, “Ani yağış sonrası bazı yerlerde taşmaların olması normal. Bir de 3 katlı bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Arkadaşlarımız hemen müdahale etti. Ancak çatısı ve üçüncü katı hasar gördü. Biz belediye ve kaymakamlık olarak yatacak ve eşya anlamında ne gerekiyorsa yardım edeceğiz. Bizim ekiplerimiz, kanal açma çalışması, su basan evlerinde yardım çalışmalarına devam ediyor.” dedi. 

Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yağışların aralıklarla Salı gününe kadar devam edeceğinden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusundan uyardı. 

KARABÜK (İHA)


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