15 liraya araç devri

Adem Özdoğan

Araç satışında noter dönemi başlıyor. Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri artık noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz olacak. Araç satışlarının noterlere devredilmesi ile 117 liralık motorlu trafik belgesi ve 14.5 liralık posta masrafından tasarruf edilecek. İşlemler 15 liraya yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu yeni uygulamayla vatandaşlarımız açısından hem motorlu trafik belgesi masrafı hem de posta masrafından ve zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Yani 117+14.5 lira toplam 131.5 liralık bir tutar, vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Bu işlem 15 liraya gerçekleştirilecek” dedi.Yetki devrini düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, ilgili kanuna göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.Türkiye Noterler Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum veya kuruluş tarafından belirlenen imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından uygunluk belgesi düzenlenen araç bilgilerini tutmakla yükümlü olacak. Türkiye Noterler Birliği, noterler tarafından tescil edilen araçların sicillerini tutacak. Araçların satış, devir ve tesciline ilişkin teknik ve hukuki değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhlerin elektronik ortama işlenmesi, kaydedilmesi ve kaldırılmasını sağlayacak.Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşünü almak suretiyle araçlara verilecek plaka harf ve rakam gruplarını belirleyecek. Noterler, araçların satış devir ve her türlü tescil işlemlerini yapacak, araçların tescil belgeleri ile plakalarını verecek. Noterler Birliği tarafından belirlenen durumlarda araçlar için araç tesciline ilişkin geçici belge ile gerekli diğer belgeleri düzenleyecek. Noterler, araçlara ilişkin teknik veya hukuki değişiklikleri ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhleri Araç Sicil ve Tescil Sistemi’ne (ARTES) işleyecek veya kaldıracak.İlgili kolluk birimi kayıtlarına hırsızlık veya güveni kötüye kullanma suçları nedeniyle arandığına dair şerh işlenmiş olmak şartıyla, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin başvurusu üzerine araçların tescil kaydı herhangi bir noter tarafından kapatılabilecek. Tescil kaydı kapatılan araç bilgileri ve plakası, kapatma sebebiyle ARTES’te saklanacak ve bu plakalar diğer araçlara verilmeyecek.İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında, yönetmelikle getirilen değişikliklerin anlatıldığı video yayımlandı. Buna göre, vatandaşların araç ruhsatlarını almaları, önceki uygulamaya göre daha kolay, hızlı ve ekonomik olacak. Daha önce 615 noktada yapılan tescil işlemleri, artık 2 bin noter tarafından gerçekleştirilecek. Araçların satış belgeleri, kargoyla gelmesi beklenmeden noterlerden anında teslim alınacak.