15 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 15 Mayıs 2018 salı güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 171,80 liradan alınan gram altın 172 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

554 liradan alınan yarım altın 564 liradan ve 277 liradan alınan çeyrek altın 282 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 132 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 151 liradan, 156,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160,70 liradan, bin 106 liradan, tam altın bin 128 liradan, satıldı.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar 4.46 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. Güne 4.38 seviyelerinden başlayan Dolar, gün içi yükselişle tarihi zirve olan 4,46'ye ulaştı. Kur, şu sıralarda 4.45 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 5.30 liraya kadar yükseldi.

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ALTIN DÜN NASILDI?

Dün gram altın 183,30 lira, çeyrek altın 301 lira, Cumhuriyet altını 1.228 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 183 lira seviyelerinde dengeledi.

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