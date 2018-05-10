15 milletvekili CHP'ye geri döndü! Özgür Özel'den açıklama



ÖZGÜR ÖZEL: ALINLARINDAN ÖPÜYORUZ

MİLLETVEKİLLERİ ŞUNLAR:

İdil Janet Demiray

YSK’nın İYİ Parti’nin seçime katılıp katılmayacağı açıklaması gecikince Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile 15 CHP’li vekil istifa edip 22 Nisan’da İYİ Parti’ye geçmişti. Böylece Meclis’te grup kurabilen İYİ Parti’nin seçime girememe riski önlenmişti. 15 vekil CHP’ye döndü. 15 vekil yeniden CHP'ye katıldı.Gidişleri çok konuşuldu. Vicdan sahibi adalet duygusuna sahip olan 80 milyon vatandaşımız tarafından taktirle karşılandı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamadılar bununla alay etmeye kalkanlar oldu. Artık kamuoyunun gönlünden geçen tüm partilerin seçime girebildiği, tüm engellerin bertaraf edildiği demokrasi taşını koyuyoruz. O gün Türkiye'de şöyle bir ikim hakimdi; Yine sarayın istediği mi olacak? Bugün şöyle bir iklim var; Planları bozanlar var. Saray'a karşı demokrasiden yana umut besleyen herkesin yüzünün gülmesi için hepimiz tamam diyoruz. Görev tamam. Arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar. Görev tamam 15'liler yuvaya dönüyor. Ayrı ayrı alınlarından öpüyoruz. Tarih onları bu kutlu görevle anacak.Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara ), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Aydın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Ünal Demirtaş (Zonguldak).