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15 milyar dolar geliyor!

Birleşme ve satın alma ile geçen yıl 10 milyar dolar yabancı sermaye girişi olan Türkiye'ye bu yıl 15 milyar dolar gelmesi bekleniyor. İlk sırada Hindistan, Çin ve Singapur var. Bunlar daha çok  demiryolu yan sanayi, otomotiv, ambalaj, gıda ve tekstil ile ilgileniyor

14 Ocak 2018, Pazar 15:36
15 milyar dolar geliyor!

Murat GÜLDEREN / POSTA


Uluslararası şirket satınalma ve birleşme danışmanlık şirketi Odin Financial Advisors, 2017’de Türkiye’ye 10 milyar dolarlık sermaye girişi yapıldığını, bu rakamın 2018’de 15 milyar dolara çıkacağını açıkladı. POSTA'nın sorularını yanıtlayan Odin Financial Direktörü Berk Şener, sermaye girişlerinin daha çok Hindistan, Çin, Singapur'dan olacağını söyledi.


ORTAKLIK OLACAK


Bu yıl Avrupa yatırımcısının da aktif olacağını öngördüklerini kaydeden Berk Şener, satınalmadan çok ortaklıklara tanık olacağız. Bu sistem yabancılara şu an için daha cazip geliyor. Bir pazarı tanımak, fırsatları görebilmek için yerel bir ortağın tutulması her zaman çok kıymetlidir. Gıda, ambalaj, otomotiv ve demiryolu yan sanayi alanlarına ilgi büyük" dedi.
 

TÜRKLER MARKA AVINDA 


Bu yıl Türk yatırımcıların da yabancı şirket satınalmada bir sıçrama dönemine gireceğine vurgu yapan Berk Şener şu bilgileri verdi: "Türklerin Avrupa’da 10’a yakın şirket satın alımı ve ortaklığa imza atmasını bekliyoruz. Avrupa'da 15-30 milyon euro arasında kendini kanıtlamış pekçok tekstil, gıda, mobilya ve kişisel bakım markaları var. Bunlar izleniyor."
 

SIÇRAMA ZAMANI 


Türk firmalarının bu sektörlerdeki deneyimi ve yetkinliğinin bu markaları yeniden canlandırmayı sağlayacağını kaydeden Berk Şener, "Bunların bazıları yüz yıllık markalar. Ancak zamanla yönetimsel zafiyetler yaşıyorlar. Bunları alanlarında kuvvetli Türk firmalarının dikkatine sunuyoruz. Global pazarlarda güçlü olmak için bu markalar kritik önem taşıyor" diye konuştu.
 
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