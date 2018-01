15 milyar dolar geliyor!

Murat GÜLDEREN / POSTA



Uluslararası şirket satınalma ve birleşme danışmanlık şirketi Odin Financial Advisors, 2017’de Türkiye’ye 10 milyar dolarlık sermaye girişi yapıldığını, bu rakamın 2018’de 15 milyar dolara çıkacağını açıkladı.'nın sorularını yanıtlayan Odin Financial Direktörü Berk Şener, sermaye girişlerinin daha çok Hindistan, Çin, Singapur'dan olacağını söyledi.Bu yıl Avrupa yatırımcısının da aktif olacağını öngördüklerini kaydeden Berk Şener, satınalmadan çok ortaklıklara tanık olacağız. Bu sistem yabancılara şu an için daha cazip geliyor. Bir pazarı tanımak, fırsatları görebilmek için yerel bir ortağın tutulması her zaman çok kıymetlidir. Gıda, ambalaj, otomotiv ve demiryolu yan sanayi alanlarına ilgi büyük" dedi.Bu yıl Türk yatırımcıların da yabancı şirket satınalmada bir sıçrama dönemine gireceğine vurgu yapan Berk Şener şu bilgileri verdi: "Türklerin Avrupa’da 10’a yakın şirket satın alımı ve ortaklığa imza atmasını bekliyoruz. Avrupa'da 15-30 milyon euro arasında kendini kanıtlamış pekçok tekstil, gıda, mobilya ve kişisel bakım markaları var. Bunlar izleniyor."Türk firmalarının bu sektörlerdeki deneyimi ve yetkinliğinin bu markaları yeniden canlandırmayı sağlayacağını kaydeden Berk Şener, "Bunların bazıları yüz yıllık markalar. Ancak zamanla yönetimsel zafiyetler yaşıyorlar. Bunları alanlarında kuvvetli Türk firmalarının dikkatine sunuyoruz. Global pazarlarda güçlü olmak için bu markalar kritik önem taşıyor" diye konuştu.